L'édito de Paul Sugy : «ce que cache la bataille du pouvoir d’achat»

Dans son édito du 21 octobre, Paul Sugy, journaliste au Figaro, revient sur les annonces attendues d'Emmanuel Macron pour soutenir le pouvoir d'achat des Français.

Les gilets jaunes ne sont pas vraiment «revenus» et il est probable que cette contestation populaire et rurale qui avait terni les débuts du quinquennat d’Emmanuel Macron ne ressuscite pas vraiment. Les gilets jaunes se sont divisés sur les réformes institutionnelles à conduire ou bien se sont définitivement discrédités en sombrant dans des théories sanitaires fumeuses.

Mais cela ne rend pas moins urgent d’apporter une réponse politique forte et lisible sur le sujet du pouvoir d’achat, car il est emblématique du quinquennat Macron. Le président a en effet une étiquette qui lui colle à la peau, celle d’être le président des riches.

La résurgence ou non d’un mouvement populaire comme les gilets jaunes dépend de la capacité du bloc populaire, pour reprendre l’expression de Jérôme Sainte-Marie, à s’agréger. Mais il n’en demeure pas moins qu’Emmanuel Macron, lui, reste le champion d’un bloc élitaire, celui qui trouve directement intérêt à la politique de soutien à l’offre conduite par le gouvernement, et que la hausse du prix à la pompe ne concerne pas au premier chef.

A six mois de la présidentielle, c’est tout l’intérêt du président de faire durer cette séquence «pouvoir d’achat» au cours de laquelle il pourra marteler ses bons résultats dans ce domaine. Sur l’ensemble du quinquennat, Bercy met en exergue deux faits majeurs. Globalement «le revenu après prise en compte de l’inflation serait supérieur d’environ 8 % en 2022 à son niveau de 2017», et de 4 % à 6 % par ménage en moyenne.

Deuxième tendance, la progression a été plus forte pour les plus modestes (de 4 % pour le premier décile, les 10 % des Français les plus pauvres, et 2,6 % pour le deuxième). Le tout grâce notamment à la politique offensive du gouvernement en matière fiscale (suppression de l’ISF et surtout de la taxe d’habitation) en plus de mesures directes comme la distribution du chèque énergie.

Bien sûr, tout cela s’est fait à crédit, mais qu’importe, à la fin le pouvoir d’achat augmente et les Français sont contents. Enfin, sont-ils vraiment contents ? Rien n’est moins sûr, parce que selon les études, les Français sont 50 à 70 % à considérer que leur pouvoir d’achat en réalité a… baissé.

Bien sûr les économistes ont beau jeu de dénoncer tous les biais cognitifs qui peuvent jouer (cette perception est beaucoup plus sensible à une hausse des prix qu’à une hausse des revenus, etc.) mais il y a surtout un sujet sur lequel le gouvernement n’a pas fait ses preuves, c’est le logement.

Or les dépenses de logement au sens large - loyers, remboursements d’emprunts, charges fixes - qui constituent en moyenne 22,2 % du budget des ménages (18,3 % en Allemagne), le tiers pour les plus modestes, selon l’OCDE. Or, la situation s’est dégradée depuis cinq ans: les prix des logements anciens ont bondi de 28 % à Paris et de 21 % en France métropolitaine, hausses effarantes dues principalement aux effets pervers des crédits très bon marché.

C’est en tout cas une bonne façon de contrer les candidats qui en font presque leur seul sujet de campagne ou de pré-campagne, et cela d’ailleurs la droite comme la gauche, qui rivalisent de propositions à ce sujet, l’ont compris. Mais Macron ferait une erreur d’analyse s’il pensait que les deux sujets ne sont pas liés. En réalité la France qui redoute les fins de mois est souvent la même que celle qui redoute la fin de la civilisation. Là où le prix à la pompe fait baisser drastiquement le pouvoir des ménages, on manque aussi de policiers et de juges, la criminalité et les violences aux personnes explosent dans la France rurale.

La demande d’autorité et la demande de justice sociale émanent souvent d’une seule et même France, et c’est celle-ci que le gouvernement a humilié à plusieurs reprises au cours du quinquennat. C’étaient «les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel», ce sont aujourd’hui ceux qui vivent dans les maisons individuelles conspuées par Madame Wargon. Attention aux petites phrases, elles peuvent coûter cher, quel que soit le montant du chèque énergie...