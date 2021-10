Présidentielle : Emmanuel Macron en tête au premier tour, Marine Le Pen devance Eric Zemmour

Selon le dernier sondage «PrésiTrack» d'OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 21 octobre, Emmanuel Macron arriverait en tête au premier tour de la présidentielle (25%), devançant Marine Le Pen (18%) et Eric Zemmour (13%). Le tout dans l'hypothèse où Xavier Bertrand (12%) serait le candidat de la droite.

Le polémiste Eric Zemmour, qui ne s'est toujours pas déclaré, progresse ainsi de 3 points par rapport au dernier sondage «PrésiTrack» réalisé en septembre. Emmanuel Macron progresse lui d'un point, tandis que Marine Le Pen perd 2 points et Xavier Bertrand 3 points.

Derrière, Jean-Luc Mélenchon se positionne en quatrième position avec 9% d'intentions de vote (+1 point). Yannick Jadot arrive à 8% (+1 point) et Anne Hidalgo à 5% (-1 point).

Le bas du classement est occupé par Arnaud Montebourg (3%), Nicolas Dupont-Aignan (3%), Fabien Roussel (2%), Philippe Poutou (1%) et Nathalie Artaud (1%).

A noter que 17% des 1.035 personnes sondées n'ont pas exprimé d'intention de vote. Le marge d'incertitude se situe entre 1,6 et 3,2 points au plus, précise l'institut de sondage OpinionWay.

La droite à 8% avec Barnier ou Pécresse

Dans l'hypothèse où Valérie Pécresse est la candidate des Républicains, la présidente de la région Ile-de-France recueillerait 8% d'intentions de vote, soit 4 points de moins que dans la configuration où Xavier Bertrand était désigné champion de la droite. Dans ce scénario, Emmanuel Macron reste lui à 25%, Marine Le Pen gagne 1 point (19%) et Eric Zemmour stagne à 13%.

Si Michel Barnier sort vainqueur du congrès des LR, organisé le 4 décembre prochain, le score de la droite est aussi évalué à 8%. Emmanuel Macron gagnerait alors 1 point (26%), Marine Le Pen 2 points (20%) tandis que le score d'Eric Zemmour ne changerait pas (13%).

Enfin, si le polémiste n'est pas candidat, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude-à-coude à 26%, devant Xavier Bertrand (13%), Jean-Luc Mélenchon (8%) et Yannick Jadot (8%).

Emmanuel Macron à 58% au second tour

Au second tour, Emmanuel Macron récolte 58% des intentions de vote contre 42% pour Marine Le Pen. Devant ce duel, plus d'un tiers des sondés (37%) n'expriment pas d'intentions de vote. A noter que 58% des personnes qui voteraient pour Eric Zemmour au premier tour se prononceraient pour Marine Le Pen au second.

Le sondage s'est également penché sur les thèmes qui compteront le plus pour les Français au moment du vote. Le pouvoir d'achat arrive en tête (55%, +7 points par rapport à septembre), suivi de la protection sociale (48%, +5 points) et de la sécurité (41%, -5 points).

L'immigration est le quatrième thème le plus important aux yeux des sondés (40%, +3 points). Concernant la campagne présidentielle en elle-même, 1 sondé sur 2 déclare ne pas encore s'y intéresser.