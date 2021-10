Robert Ménard sur la polémique Éric Zemmour au salon Milipol : «c'est une connerie d'avoir fait ça»

Invité de la matinale de CNEWS ce jeudi, Robert Ménard (maire DVD de Béziers), est revenu sur la polémique Éric Zemmour, après que ce dernier s'est amusé à viser avec un fusil de précision des journalistes, mercredi lors d'une visite au salon Milipol.

«C'est une connerie d'avoir fait ça», a-t-il dit, ajoutant : «Il joue à quoi, au petit soldat ?».

«D'un côté, il évoque en permanence la stature que doit avoir le chef de l'Etat et en même temps il s'affiche avec une arme. Tu ne prends pas une arme, tu ne la pointes sur personne, même en souriant, c'est le ba-ba», a réagi Robert Ménard.

Le maire de Béziers n'a pas été tendre non plus avec Marlène Schiappa, ministre déléguée de la Citoyenneté, qui avait qualifié d'«horrifiant» le geste du polémiste. «Elle fait la vierge effarouchée et ça ne lui va pas très bien», a-t-il estimé.

«Marlène Schiappa est une imbécile, voilà ce que je lui réponds. Elle est grotesque et ridicule. Elle essaie de chercher à monter en neige une polémique grotesque.», avait de son côté répondu mercredi Eric Zemmour à Marlène Schiappa.