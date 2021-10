Sondage : plus d'un Français sur deux estime qu'il y a trop de fonctionnaires

Ils sont source de divisions dans la population. D'après un sondage réalisé par l'Institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 21 octobre, un peu plus d'un Français sur deux considère que le nombre de fonctionnaires est trop élevé dans l'Hexagone.

A la question, «Y a-t-il trop de fonctionnaires en France ?», 53% des personnes interrogées ont ainsi répondu par l'affirmative. Plus exactement, 19% ont dit «oui tout à fait», et 34% «oui, plutôt». A l'inverse, 47% des sondés ne considèrent pas qu'il y ait un surplus de fonctionnaires en France.

En ce qui concerne le profil des sondés, 66% des personnes âgées de 65 ans et plus sont majoritairement d'accord avec le fait que le nombre de fonctionnaires en France est trop élevé. Ils sont suivis par les 25-34 ans (57%) et les 18-24 ans (52%).

Au sujet de la proximité politique des répondants, un réel clivage entre la gauche et la droite est visible. En effet, les électeurs de gauche estiment dans leur grande majorité qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires en France (70% de «non», 30% de «oui»). Du reste, aucun écart concret n'est constaté entre les différents partis et mouvements de gauche.

A l'autre bord de l'échiquier politique, la droite, dans son intégralité, est, elle, plus catégorique face au nombre d'employés de la fonction publique qu'elle trouve trop élevé : 72% répondent ainsi «oui» à la question de savoir s'il «y a trop de fonctionnaires en France ?», lorsque 28% répondent «non».

Les disparités restent toutefois significatives entre les électeurs du Rassemblement national (63%), et des Républicains, parmi lesquels 81% des sondés pensent qu'il y a trop de fonctionnaires en France.

Un débat récurrent de la présidentielle

A quelques mois de la prochaine échéance présidentielle, la droite, en cas de victoire, mise quoi qu'il en soit beaucoup sur une baisse du nombre de fonctionnaires pour faire des économies. C'est le cas notamment de Valérie Pécresse, candidate à l'investiture des Républicains, qui propose de supprimer 150.000 postes durant le prochain quinquennat, a-t-elle indiqué lors d'un entretien à l'Opinion. De par cette proposition, la présidente de la région Île-de-France espère réduire les dépenses de l'Etat pour «stopper l'explosion de la dette et la stabiliser en 2027 au niveau actuel». Quelque «45 milliards d'euros» pourraient ainsi être économisés pour prioriser la justice, l'éducation et les soins, selon elle.

Emmanuel Macron, déjà en 2017 lors de sa campagne, promettait de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires s'il était élu. Une fois président, ce dernier a pourtant été contraint de renoncer à cet objectif en 2019, dans le sillage de la crise des gilets jaunes, assumant lors d'une conférence de presse que cette mesure était «intenable».

Reste qu'avec 90 agents publics pour 1.000 habitants en 2019, selon les chiffres de l'OCDE, si la France est dans la fourchette haute de l'Europe pour le nombre de fonctionnaires qu'elle emploie, cette donnée reste néanmoins à modérer. En effet, le périmètre de la fonction publique n'est pas le même d'un pays à l'autre. A titre de comparaison, seul 1 million et demi d'agents ont le statut de fonctionnaires. Un chiffre bas en raison de l'externalisation du secteur public.

En effet, depuis les années 1990 une grande partie des agents des services hospitaliers travaillent sous contrat privé même si parfois ces derniers sont payés avec de l'argent public. Ce qui expliquerait que les dépenses allemandes pour la santé soient équivalentes à la France, mais que le pays voisin compte beaucoup moins de fonctionnaires. Des écarts qui tiennent ainsi plus à des choix de gestion qu'à des écarts de performance.

Âgées de 18 ans et plus, 1.000 personnes ont répondu à ce sondage CSA sous forme questionnaire auto-administré en ligne, du 19 au 20 octobre. Ces dernières ont eu à choisir entre les deux propositions (Oui, non) à la question suivante : Y a-t-il trop de fonctionnaires en France ?