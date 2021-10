Voici les départements où l'espérance de vie est la plus élevée

Pour la première fois, à partir des résultats d'une enquête baptisée Vie quotidienne et Santé, l'Institut national des études démographiques (Ined) a calculé quelle était l'espérance de vie, après 60 ans, des hommes et femmes des 100 départements français.

Leur enquête (disponible sur ce lien) met en lumière des écarts notables d'un département à l'autre, indique Top Santé.

«L'espérance de vie sans incapacité», également appelée «espérance de vie en bonne santé», est un indicateur qui mesure le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans la vie quotidienne. Elle varie de 11 à 18 ans selon le département et le sexe des personnes.

On dirait le sud... Le temps dure longtemps

C'est au sud de la France, selon l'étude, que les habitants ont l'espérance de vie la plus élevée, tandis qu'au nord, elle est la plus faible. Passé 60 ans, les habitants du Pas-de-Calais ont une espérance de vie de 26 ans pour les femmes et de 20 ans pour les hommes.

Dans les Hautes-Alpes notamment, passé 60 ans, les femmes vivent en moyenne 28 ans de plus, et les hommes 25,1 ans. La région parisienne, la région Rhône-Alpes et l'Ouest du pays bénéficient aussi d'une plus grande longévité, indiquent encore nos confrères de Top Santé.

A l'inverse, les départements moins favorisés économiquement, notamment ceux d'outre-mer, les Hauts-de-France et quelques départements de la régions Grand-Est (Moselle, Bas-Rhin...) ou de la région Centre (Corrèze, Creuse...), cumulent les désavantages avec une espérance de vie à 60 ans faible, dont une majorité d'années en mauvaise santé.