Colombes : un homme neutralisé après avoir menacé des policiers avec un couteau

Vers 18h20 ce vendredi, un homme a été neutralisé par les forces de l’ordre à Colombes (Hauts-de-Seine) après avoir menacé des policiers avec un couteau et crié «Allah Akbar».

Face à l’individu menaçant, les policiers ont fait usage de leur arme, le touchant au bassin. L’homme se trouve dans un état grave, a indiqué une source policière à CNEWS.

Les agents de police n’ont pas été blessés.

Selon une proche du dossier, l'individu est un Français de 31 ans et n'est pas fiché pour radicalisation.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a réagi à l’affaire sur Twitter, saluant «le sang-froid des policiers». «Plus que jamais, nous devons rester vigilants, et plus que jamais, les forces de l’ordre sont en première ligne. Merci pour leur courage», a-t-il ajouté.

