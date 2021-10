Grippe : Tout savoir sur la vaccination lancée ce vendredi

La grippe touche en moyenne six millions de personnes en France chaque année. Dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, les autorités sanitaires ont avancé la campagne de vaccination contre le virus saisonnier, qui s’ouvre ce vendredi aux publics prioritaires.

Qui est concerné ?

Initialement prévue le 26 octobre, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a finalement été avancée de quelques jours par le ministère de la Santé. Olivier Véran avait en effet déclaré sur Twitter en début de semaine : «Parce que tout est prêt pour la campagne de vaccination contre la grippe, nous avançons son lancement».

Sont donc concernées par cette campagne les personnes les plus fragiles, à savoir les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladie chronique, les personnes immunodéprimées, les personnes obèses, les femmes enceintes, ainsi que certains professionnels de santé en contact avec les patients.

La campagne de vaccination dans les Ehpad a par ailleurs déjà commencé, le lundi 18 octobre dernier. Pour le reste de la population, il faudra attendre le 22 novembre pour pouvoir prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière. La Direction Générale de la Santé a indiqué que cette date pourrait être adaptée «en fonction de la dynamique de la campagne».

Où se faire vacciner ?

Il est possible dès aujourd’hui, pour les personnes concernées, de recevoir le vaccin contre la grippe en se rapprochant de son médecin, d’une sage-femme (pour les femmes enceintes et pour l’entourage du nouveau-né), d’un infirmier ou bien d’un pharmacien volontaire.

Quels sont les vaccins disponibles ?

La direction générale de la Santé indique que trois vaccins antigrippaux sont disponibles : Vaxigrip Tetra®, Efluelda®, et Influvac Tetra®.

La DGS précise qu’avant l’âge de 3 ans, seul le vaccin Vaxigrip Tetra peut être utilisé ; à partir de 3 ans, «les vaccins Vaxigrip Tetra® et Influvac Tetra® peuvent être utilisés indifféremment selon les recommandations de la Haute Autorité de santé». Enfin, pour les 65 ans et plus, les trois vaccins peuvent être utilisés indifféremment, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a par ailleurs indiqué que près de 10 millions de doses de vaccins antigrippaux seraient disponibles dès ce vendredi, soit environ 17% de plus que l’année dernière.

La vaccination est-elle remboursée par l'assurance maladie ?

L’assurance maladie prend en charge à 100% la vaccination contre la grippe pour les personnes fragiles. Les publics prioritaires doivent recevoir un «bon de prise en charge» de la sécurité sociale au début de la campagne, ce qui leur permet de retirer gratuitement leur vaccin en pharmacie. Sans ce bon, le vaccin reste remboursé à 65% sur prescription médicale.

Les vaccins antigrippaux sont en général vendus entre 6 et 10 euros, sauf pour le vaccin Efluelda®, vendu lui une trentaine d’euros.

Peut-on se faire vacciner contre la grippe et contre le Covid-19 ?

C’est justement pour cela que les autorités de santé ont fait le choix d’avancer le début de la vaccination contre la grippe. Les personnes concernées par cette campagne sont sensiblement les mêmes qui peuvent recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus. «Pour favoriser la synergie des campagnes de vaccination de rappel contre la Covid-19 et de vaccination contre la grippe (...) il vous est demandé de promouvoir systématiquement les deux vaccinations auprès des personnes ciblées par les recommandations», a fait savoir la Direction générale de la Santé dans une note à destination des professionnels de santé.

Ainsi l’injection du vaccin antigrippal et celle d’une dose de rappel contre le coronavirus pourront être réalisées en même temps, mais sur deux sites de vaccinations distincts, c’est-à-dire, un vaccin dans chaque bras. «L’expérience acquise de longue date en matière de vaccination montre que la co-administration de plusieurs vaccins n’est pas dangereuse pour le système immunitaire et ne compromet pas leur efficacité», précise la DGS.

Pour recevoir les deux injections, il faut qu’un patient, ayant pris rendez-vous dans un centre de vaccination Covid-19, se présente le Jour J avec son vaccin contre la grippe qu’il se sera procuré en amont. Il pourra ainsi être vacciné soit par un médecin, une sage-femme, un pharmacien ou un infirmier libéral, seules personnes habilitées à pratiquer la vaccination contre la grippe.