«Indemnité inflation» : quelles sont les modalités pour toucher les 100 euros ?

Finalement pas de «chèque carburant» mais une «indemnité inflation». Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 21 octobre le versement d'une aide financière de 100 euros pour faire face à la montée des prix du carburant et de l'énergie. Mais quelles sont les modalités pour la percevoir ?

Qui ?

Ce petit coup de pouce s'adresse aux Français qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois. Cela représente quelque 38 millions de personnes, selon Matignon. Petite précision : il ne s'agit pas des revenus par foyer, mais bien par personne. Ainsi, si un couple gagne chacun 1.300 et 1.500 euros nets, l'un et l'autre recevront chacun 100 euros.

Et ce dispositif s'adresse à tous, qu'ils soient salariés, indépendant, au chômage ou à la retraite, a précisé jeudi le Premier ministre. Le lendemain, ce vendredi 22 octobre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé que les étudiants boursiers et étudiants fiscalement autonomes touchant moins de 2.000 euros pourront également bénéficier de cette aide financière.

Quand ?

Attention, tout le monde ne recevra pas cette aide en même temps. Son versement sera échelonné. La première échéance, fin décembre 2021, concernera les salariés du privé. Tandis que les employés de la fonction publique la recevront, eux, dans le courant du mois de janvier 2022.

Et pour les chômeurs, les retraités, et les indépendants, la prime sera attribuée entre janvier et février 2022.

Comment ?

Bonne nouvelle pour les victimes de phobie administrative. Aucune démarche n'est à faire pour toucher cette indemnité, elle sera directement versée en une fois. Sur votre fiche salaire, une ligne «indemnité inflation» devra apparaître puisque les 100 euros seront versés par l'employeur. Ce dernier sera ensuite remboursé par l'Etat.

Quant aux indépendants, ils percevront cette aide via l'Urssaf.