L'édito de Florian Tardif : «deux tiers des Français inquiets du grand remplacement»

Dans son édito de ce vendredi 22 octobre, Florian Tardif revient sur les résultats d’une enquête Harris Interactive pour le magazine Challenges concernant «le grand remplacement», thème qui revient régulièrement au cœur du débat. 67% de Français sont inquiets par l'idée qu’un tel phénomène se produise.

Eric Zemmour a médiatisé, ces dernières semaines, la théorie du «grand remplacement» présenté comme étant le risque que «les populations européennes, blanches et chrétiennes soient menacées d’extinction suite à l’immigration musulmane, provenant du Maghreb et d’Afrique noire».

Avant de revenir sur les résultats du sondage Harris Interactive, arrêtons-nous un instant sur cette théorie du «grand remplacement». Théorie qui court depuis un siècle, elle a été popularisée, il y a une dizaine d’années par l’écrivain d’extrême droite Renaud Camus. Concrètement, selon lui, il est impossible que le peuple français cohabite avec des peuples dits «allogènes» non européens… sans perdre son identité.

Dans son enquête hebdomadaire, Harris Interactive a décidé d’explorer la réaction des Français à cette notion de «grand remplacement». Cette enquête, précise l’institut «n’avait pas pour but de déterminer la réalité de ce phénomène mais la réaction des Français à cet intitulé, utilisé dans le débat public actuellement». Ainsi, les résultats montrent que deux tiers des Français sont inquiets quant à la possibilité que ce phénomène se produise.

J’ai consulté les derniers chiffres de l’INSEE à ce sujet. Un rapport datant de 2019, intitulé «France, portrait social» comporte une partie sur les immigrés et les descendants d’immigrés. Ainsi, en 2018, on pouvait dénombrer 6,4 millions d’immigrés en France hors Mayotte, ce qui représente environ 10% de la population. Je précise la définition d’immigrés donnée par l’Insee : «il s’agit de personnes nées étrangères à l’étranger et résidant en France.»

Elle comprend en partie des personnes qui, depuis leur arrivée, ont acquis la nationalité française et exclut, à l’inverse, les Français de naissance nés à l’étranger et résidant en France et les étrangers nés en France.»

Si la part d’immigrés dans la population française est restée relativement stable à la fin du 20e siècle en France (7,4 % de la population en 1975 contre 7,3 % en 1999), elle augmente à nouveau depuis les années 2.000 et ce de manière constante.

Parmi cette population immigrée, un tiers est originaire d’Europe, ils représentaient deux tierd de l’immigration en 1975. Et la moitié quasiment de ces immigrés sont nés dans un pays du continent africain, soit un peu plus de 2,9 millions de personnes.

En 2018, une étude conduite par les chercheurs du National Bureau of Economic Research, aux Etats-Unis, montrait que les Français estimaient en moyenne à 22 % la part d’immigrés sur le territoire hexagonal, c’est-à-dire plus du double que ce qu’elle est en réalité.

Pour l’expliquer, on évoquer le fait que la France est un vieux pays d’immigration, avec un stock important de population immigrée et de deuxième génération d’immigrés. C’est pour cela que tout à l’heure, j’ai précisé la définition du mot immigré.

Ainsi si l’on additionne la proportion de résidents immigrés aux enfants d’immigrés selon l’OCDE, cela représentait, en 2017 : 27 % de la population française.

Soit plus d’un habitant sur quatre. Chiffre qu’il faut relativiser car comme je le disais, la France est une terre d’immigration et ce chiffre inclut : les européens, les africains et les asiatiques.

Deuxième explication pouvant expliquer ce phénomène : les flux migratoires. Ils ont presque doublé en vingt ans, passant pour la France de 140.000 entrées annuelles environ en 2001 à 250.000 en 2018 (soit 0.4% de la population). C’est beaucoup moins je le précise que chez nos voisins européens.

Troisième et dernière explication : la répartition des immigrés sur le territoire. Jean-Christophe Dumont qui dirige la Division des migrations internationales à l'OCDE estime ainsi dans les colonnes de Challenges que «ce qui pose problème, ce n’est pas le nombre total d’immigrés, qui est inférieur à celui de nos voisins, mais leur distribution sur le territoire. Regrouper des gens qui ont des problèmes peut parfois générer des externalités négatives ».