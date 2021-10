Manifestations anti-pass : quels parcours à Paris ce 23 octobre ?

Le week-end dernier, environ 40.000 manifestants anti-pass se sont rassemblés en France. Malgré l’essoufflement du mouvement, qui compte de moins en moins d’adeptes, de nouvelles manifestations sont prévues ce samedi 23 octobre à Paris.

Pour le quinzième samedi consécutif, un appel à manifester a une nouvelle fois été lancé par Florian Philippot, président du parti d’extrême droite Les Patriotes.

Ce «défilé pour la liberté» démarrera ce samedi à 14h, place du Palais royal, dans le 1er arrondissement de la capitale. Le cortège prendra la direction de la place Pierre-Laroque, dans le quartier d’École-Militaire (7ème arrondissement).

Ils ont osé prolonger le #PassDeLaHonte !



Assemblée anti-nationale !



Les Français, vaccinés ou pas, doivent envisager sérieusement le blocage du pays. Ce samedi 23 octobre être plus nombreux que jamais dehors ! 14h place du Palais Royal cortège national ! pic.twitter.com/y7wTgp3vS7 — Florian Philippot (@f_philippot) October 21, 2021

L’Union citoyenne pour la Liberté a elle aussi prévu de manifester ce samedi. Le rendez-vous est donné devant le ministère de la Santé, Avenue Duquesne dans le 7ème arrondissement pour une «marche en blanc avec les soignants».

Selon une note de la police et de la gendarmerie nationale, consultée par Le Parisien, environ une soixantaine d’appels à manifester dans toute la France ont été lancés sur les réseaux sociaux. Avec le feu vert de l’Assemblée nationale pour le prolongement du pass sanitaire, mais aussi l’augmentation des prix du carburant, les gilets jaunes sont attendus pour ce quinzième samedi de mobilisation.

Deux appels distincts circulent notamment sur les réseaux sociaux : l’un partant à 14h de la place Félix Éboué (12ème) pour aller vers la place Saint-Pierre (18ème). Un autre rendez-vous est donné place de la Bourse (2ème) à 14h jusqu’à la place Valhubert (13ème).

Des manifestations dans toute la France

D’autres manifestations anti-pass sont prévues dans toute la France, notamment à Albertville (10h30) et à Lille (13h), et des opérations escargots sont également prévues en Alsace par les collectifs anti-pass de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

Dans un autre registre, à Lyon, c’est une grande manifestation «contre les violences de l'extrême droite» qui doit avoir lieu ce samedi, notamment soutenue par Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau ou encore Olivier Besancenot. Cette manifestation passera notamment par le Vieux Lyon, quartier considéré comme un fief par l’extrême droite lyonnaise.