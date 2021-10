Pièces d’identité : pourquoi les délais sont-ils si longs pour un renouvellement ?

Depuis plusieurs mois, les délais de renouvellement pour les cartes d’identité ou les passeports se sont allongés, et ce à cause de la crise sanitaire.

À l’approche des vacances, les vacanciers qui souhaitent partir à l'étranger et n’ont pas encore eu le temps de renouveler leurs papiers d’identité risquent de se retrouver bloqués en France. En effet, depuis plusieurs semaines, les délais pour l’obtention de ces documents officiels se sont allongés. Il faut aujourd'hui compter en moyenne deux mois pour refaire sa carte d’identité, selon franceinfo.

Interrogée par le média, la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), Anne-Gaëlle Baudouin, explique qu’il faut compter trois délais différents pour la réception des pièces d’identité : celui de la prise de rendez-vous (en moyenne vingt-deux jours pour une carte d’identité), celui de l’instruction du titre par un service de préfecture, et enfin celui de la fabrication et de l’acheminement du titre. «Ce délai-là, il est aujourd'hui un petit peu allongé, mais il est autour également d'une vingtaine de jours», a-t-elle indiqué. Les délais sont sensiblement les mêmes pour les passeports.

Des services ralentis par la crise sanitaire

Un allongement des délais qui trouve son explication dans la crise sanitaire : les services de renouvellement des papiers d’identité ont tourné au ralenti ces derniers mois, et selon les estimations de l’ANTS, en 2020, un million de cartes d'identité n'ont pas été demandées par rapport à la normale. À présent, alors que les frontières internationales rouvrent et que l’épidémie recule, les Français se ruent donc vers les mairies pour renouveler leurs papiers. «Cela tient aussi à l'organisation propre des mairies. Il y avait évidemment moins de personnels en août pour gérer les dossiers, il y a également les contraintes sanitaires, les nettoyages réguliers, les jauges de personnes, etc. Tout ça pèse dans les délais», a expliqué la directrice de l’ANTS à France Bleu.

En plus des prises de rendez-vous toujours plus nombreuses liées à la sortie des restrictions sanitaires, l’effet «nouveauté» de la nouvelle carte d’identité au format «carte de crédit», déployée dans toute la France au mois d’août, peut également expliquer la forte demande de renouvellement. Avec le Brexit, la carte d'identité ne suffit plus, et les Français sont obligés de présenter un passeport valide pour voyager outre-Manche depuis le 1er octobre, ce qui s'ajoute encore aux demandes déjà nombreuses.

Pour essayer de contourner les délais à rallonge, il est toujours possible de prendre rendez-vous pour un renouvellement des pièces d'identité dans une autre mairie que celle de son lieu de résidence, puisque les demandes sont désormais déterritorialisées. Peut-être aurez-vous donc la chance de tomber sur une plus petite mairie, qui reçoit moins de demandes de renouvellement de cartes ou passeports.