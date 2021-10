Un individu interpellé pour dissimulation de revenus en monnaies virtuelles

Un détenu a été placé en garde à vue cette semaine, soupçonné d'avoir caché au fisc de gros revenus issus du trading de monnaies virtuelles.

Les enquêteurs de la gendarmerie ont saisi plusieurs lingots et des dizaines de pièces d'or et d'argent ainsi qu'1,5 million d'euros d'avoirs en cryptomonnaie.

S'il n'avait pas été mis en cause dans une affaire de contentieux routier, la fraude n'aurait peut-être pas été découverte. Entendu par un magistrat pendant sa détention, un homme a fait état d'un train de vie qui ne correspondait pas aux revenus déclarés. Et les sommes passées sous silence ne relèvent pas de l'erreur d'inattention, vu l'ampleur des découvertes des enquêteurs.

Les investigations des spécialistes cyber de la section de recherche de Lille ont révélé que le suspect achetait de grosses quantités d'or avec des bitcoins. Le précieux métal était ensuite gardé à domicile en attendant de le revendre à l'étranger.

Chez lui, les gendarmes ont trouvé 10 kg d'or en lingots et plus de 250 pièces d'or et d'argent, le tout évalué à 500 000 euros. A cela s'ajoute la saisie d'avoirs en cryptomonnaie atteignant 1,5 millions d'euros. Outre la dissimulation au fisc, les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine des fonds initiaux, les enquêteurs soupçonnant un mécanisme de blanchiment.