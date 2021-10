Une sénatrice des Alpes-Maritimes s’oppose au pass sanitaire dans les stations de montagne

La sénatrice (LR) des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp a adressé un courrier à Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat chargé du tourisme concernant la mise en œuvre du pass sanitaire pour les remontées mécaniques en montagne.

Alors que les stations ont vécu pour l’année 2020 une année noire, il est essentiel de ne pas donner à nouveau «un coup de canif aux chiffres d’affaires» souligne l’élu qui a mené une consultation auprès des principaux acteurs du secteur.

Lors du Congrès des domaines skiables de France, le mois dernier à Chambery, le secrétaire d’Etat avait annoncé que l’ouverture des remontées mécaniques ne serait pas soumise au pass sanitaire. Or, lors d’un entretien accordé, il y a quelques jours à Sud Radio, Jean-Baptiste Lemoyne soulignait «qu’il ne faut pas l'exclure, le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive (….) c'est une réflexion en cours, on apportera la réponse prochainement», a- t-il indiqué.

«Une décision nationale brutale et arbitraire»

Pour la sénatrice des Alpes-Maritimes, un soudain changement de braquet serait une grave erreur pour l’activité économique des stations, notamment dans les Alpes-Maritimes.

«Les vallées se remettent à peine de la Tempête Alex et ne peuvent se voir appliquer une décision nationale brutale et arbitraire alors que chaque territoire se trouve dans une situation géographique et désormais sanitaire différente » écrit Alexandra Borchio Fontimp qui demande au Secrétaire d’Etat « d’agir en responsabilité en évitant d’imposer une double peine à l’activité économique des vallées ravagées par la catastrophe climatique du 2 octobre 2020, compromettant ainsi toute reprise rapide de l’activité liée au tourisme de montagne».