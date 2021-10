Il établit un nouveau record de gainage avec 90 kilos sur les épaules

Le Dijonnais Silehm Boussehaba pourrait une nouvelle fois figurer dans le «Guinness Book». Ce samedi 23 octobre, il a battu le record du monde de gainage en tenant 4 minutes et 50 secondes, avec plus de 90 kilos sur les épaules.

Les pieds et les avant-bras au sol, le reste du corps tendu à quelques centimètres au-dessus du plancher. Si faire la planche pendant plusieurs minutes est déjà un exploit pour beaucoup, le coach sportif dijonnais Silehm Boussehaba a ajouté une difficulté supplémentaire : un sac de 90,7 kilos sur les épaules, et il a maintenu cette position pendant 4 minutes et 50 secondes.

Ce nouveau record n'est cependant pas encore officiel : le célèbre livre Guinness doit encore le valider, comme l'a expliqué le coach sportif à France Bleu Bourgogne. Si cette nouvelle performance entrait dans le livre, Silehm Boussehaba battrait son propre record du monde de gainage lesté avec 90 kilos : la dernière fois, il était resté pendant 4 minutes et 2 secondes dans cette position.

Il est également le recordman du gainage avec un poids de 46 kilos, depuis qu'il est resté pendant 20 minutes et 5 secondes dans cette position en août 2020. Quant au record de gainage à vide, il reste détenu par l'Australien Daniel Scali, qui est capable de faire la planche pendant 9 heures et 30 minutes.