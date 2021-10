La permanence de la députée du Tarn Muriel Roques-Etienne visée par des tags haineux

Ce samedi 23 octobre, la permanence de Muriel Roques-Etienne, députée LREM du Tarn, a été recouverte de tags injurieux.

L'élue a condamné cet acte sur ses réseaux sociaux.« Collabo », « Nazie », des termes inadmissibles qui démontrent à quels points ceux qui les utilisent en ignorent la portée, et la signification! Menaces de mort, agressivité, dégradations, rien de tout ça ne m’empêchera de poursuivre mon mandat et me motive encore plus à poursuivre notre action au service des Français».

« Collabo », « Nazie »… Hier, ma permanence a subi des dégradations honteuses.





Menaces de mort, agressivités, dégradations, tout ça ne m’arrêtera pas et me motive encore plus à poursuivre mon mandat.#PassSanitaire @LaREM_AN pic.twitter.com/78pa5XjcOe — Muriel RoquesEtienne (@MRoquesetienne) October 24, 2021

Ce n'est pas la première fois que Murielle Roques-Etienne reçoit des menaces de ce genre. Cette dernière estime qu'elles sont liées à son vote en faveur du pass sanitaire. La députée a également annoncé qu'elle comptait porter plainte.

Les menaces à l'encontre des élus en faveur du pass sanitaire sont de plus en plus nombreuses. Le 21 octobre dernier, Loïc Kervran, député LREM du Cher, avait, lui aussi avoué avoir reçu des menaces de mort.