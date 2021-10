Otoniel, le plus grand narcotrafiquant de Colombie, a été arrêté

Le plus grand narcotrafiquant de Colombie, Dairo Antonio Usuga, dit «Otoniel», a été arrêté ce samedi 23 octobre par l’armée colombienne à Necocli, dans le nord-ouest du pays, près de la frontière panaméenne.

Les Etats-Unis avaient offert cinq millions de dollars pour sa capture. Le président colombien Ivan Duque a parlé sur les réseaux sociaux du «coup le plus dur qui ait été porté au trafic de drogue en ce siècle dans notre pays […], seulement comparable à la chute de Pablo Escobar». Pour rappel, le chef du cartel de Medellin avait été abattu par la police colombienne en 1993. Il contrôlait 80% du trafic de cocaïne mondial.

Otoniel, pour qui les Etats-Unis avaient offert cinq millions de dollars de récompense, était caché dans la jungle. Le président colombien a expliqué qu’il s’agissait de «la pénétration dans la jungle la plus importante jamais vue dans l’histoire militaire de notre pays». Aidé par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, le gouvernement local a mobilisé plus de 500 forces de l’ordre et 22 hélicoptères.

Après son arrestation, des photographies d’Otoniel ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. On le voit en noir, menotté, des militaires armés de part et d’autre. Le malfrat est désormais en attente de procédure d’extradition devant le tribunal du district sud de New York.

A la tête du Clan del Golfo – formé d’anciens membres de groupes paramilitaires -, le gang le plus puissant de Colombie, Otoniel a été auparavant inculpé par la justice américaine en 2009. Courant 2017, il avait exprimé son intention de se rendre à la justice avant de rétropédaler et de se cacher dans la forêt.