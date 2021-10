PACA : Les verts critiquent la subvention de la région pour la restauration de la maison de Karine Le Marchand

Les écologistes de la région Paca sont vent debout contre la décision du président de région Renaud Muselier d’accorder une subvention publique de 117 460 € pour la rénovation du mas provençal privé aixois de Karine Lemarchand, la réalisatrice de l’émission « L’amour est dans le pré ».

Cette subvention qui doit être soumise au vote des élus de la Région le jeudi 28 octobre prochain est attribuée dans le cadre du « Plan climat régional » . Ces 117 460 euros seraient accordés à POTICHE PROD, société de production et de communication audiovisuelle fondée et gérée par Karine Le Marchand. Une subvention qui serait destinée à des « captations vidéo diffusées au grand public », qui auraient une « visée pédagogique » afin d'apporter une « vulgarisation du sujet de la rénovation énergétique ».

Or, les écologistes en PACA s’interrogent sur le bien-fondé d’une telle « démonstration pédagogique ». « En quoi, ce « vaste mas aixois », que s’est offert pour 1,3 millions d’euros Mme Lemarchand, peut-il servir d’exemple aux habitants et aux habitantes de notre région ? C’est pour nous un mystère. Qui peut s’offrir aujourd’hui de telles propriétés, si ce n’est de riches clients français ou étrangers, n’habitant souvent même pas notre région ? À qui va-t-elle ouvrir son mas ? » demandent -ils avant d'enfoncer le clou : « Cette écologie people et hors-sol n’a d’écologique que la façade ! En réalité, il s’agit d’un détournement de fonds publics pour le confort personnel de Karine Le marchand sur le compte de l’urgence climatique ».

Il y a quelques semaines, Karine Le Marchand a été nommée par Renaud Muselier ambassadrice de la région pour l’agriculture et l’éco-responsabilité.