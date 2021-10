Présidentielle : Christian Estrosi appelle la droite «à combattre Eric Zemmour de toutes ses forces»

Le maire de Nice Christian Estrosi appelle la droite à se remobiliser et à s’unir contre la potentielle candidature du polémiste Eric Zemmour.

C’est dans les colonnes du Journal du Dimanche, que l’édile de Nice a mené son appel. Il estime que «Zemmour ce n’est pas De Gaulle, c’est à peine sa rature». Pour lui, il faut «combattre de toutes ses forces» l’ascension du candidat en puissance.

Un appel à la riposte pour une droite qui «a hélas déserté ce combat » face à un Eric Zemmour qui représente, pour Christian Estrosi, une «version de l’extrême droite corrigée des variations saisonnières», qu’il est du devoir pour la droite de combattre, puisque le polémiste «entend siphonner les électeurs» de cette dernière.

Éric Zemmour, candidat gaulliste ?

«Eric Zemmour plaide pour la confusion des droites et certains, au sein de mon ancienne famille politique, pactisent avec cette folie. Il n’y a pas de continuum entre la droite républicaine et l’extrême droite, il y a une irréversible différence de nature», clame l’ancien membre des Républicains, qui voit rouge lorsque le polémiste se dit gaulliste.

«Lorsque j’entends Eric Zemmour se réclamer de De Gaulle et affirmer qu’il reconstruit le RPR, je ne ris plus. C’est l’indignation qui me submerge», explique Christian Estrosi qui s’indigne de voir le polémiste prétendre «que Pétain a sauvé les Juifs de France. Honte à lui.»

Christian Estrosi lance donc un appel à tous les Français qui se sentent gaullistes : «Gaullistes, il ne nous faut pas simplement affirmer que nous n’avons rien à voir avec lui, ni avec ses anathèmes, c’est trop peu. Il faut les combattre de toutes nos forces, au nom du passé, au nom de l’avenir.»

Cette tribune de Christian Estrosi arrive alors qu'un second sondage place Eric Zemmour finaliste de l’élection présidentielle, avec 16% des voix derrière Emmanuel Macron et devant Marine Le Pen.