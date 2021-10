Covid-19 : Le seuil d’alerte franchi dans de plus en plus de départements

Alors que la France était presque entièrement passée au vert, avec une majorité de départements passés sous le seuil d’alerte de 50 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, depuis quelques jours, la tendance s’inverse. Un léger rebond épidémique est constaté dans plusieurs régions.

Selon le dernier point épidémiologique de Santé Publique France, daté du 21 octobre, «la circulation du SARS-CoV-2 a augmenté en métropole, avec une hausse du taux d’incidence et une tendance à la stabilisation des indicateurs hospitaliers nationaux» lors de la 41ème semaine de l’année, du 11 au 17 octobre. Désormais, le taux d’incidence sur l’ensemble du territoire est passé à 51 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, soit au-dessus du seuil d’alerte. Aussi, le R0, taux de reproduction du virus, est passé de 0,89 à 1,05 et un R0 supérieur à 1 signifie que l’épidémie est en progression.

Au 9 octobre, 21 départements sur les 101 en France se situaient au-dessus du seuil d’alerte. Sur la semaine du 15 au 21 octobre, les autorités ont recensé cette fois-ci 31 départements à plus de 50 cas pour 100.000 habitants (voir carte ci-dessus). Les plus touchés de France métropolitaine sont la Haute-Loire (89,5), les Bouches-du-Rhône (87,7) et l’Aveyron (84,4). Au niveau régional, ce sont l’Île-de-France (71) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (72) qui présentent les taux d’incidence les plus élevés.

Cependant, les départements les plus préoccupants restent la Guyane et la Martinique, avec un taux respectivement de 229 et 132 cas pour 100.000 habitants, bien qu’ils continuent de baisser ces dernières semaines.

Selon Santé Publique France, «les hausses les plus fortes étaient observées chez les plus âgés : 80-89 ans (35, +33%), 70-79 ans (43, +33%) et 60-69 ans (37, +30%). Le taux d’incidence restait le plus élevé chez les 30-39 ans (67, +5%) et les 20-29 ans (60, +4%).»

Conserver les gestes barrières et encourager la vaccination

Un petit rebond épidémique, qui n’est pas surprenant avec l’arrivée de l’automne et la baisse des températures, et qui, pour le moment, n’inquiète pas le gouvernement. Interrogé à ce sujet vendredi dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a bien évoqué «une petite poussée, pas une vague épidémique». Malgré la légère augmentation du taux d’incidence à l’échelle nationale, il n’y a pas pour l’heure de rebond des hospitalisations liées au Covid-19, notamment grâce à la vaccination d’une majorité de Français, avec 74,2% de la population qui est désormais complètement vaccinée.

Selon Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, interrogé par le Journal du Dimanche, il faut s’attendre «à une poursuite de la hausse des contaminations à cause de deux facteurs : la météo et la baisse de l’efficacité des vaccins contre l’infection». C’est pourquoi la vaccination doit être accentuée pour les publics à risque, notamment à travers la campagne pour la dose de rappel. Il est aussi nécessaire, selon l’épidémiologiste, de continuer à appliquer sérieusement les gestes barrières (port du masque, aération, distances) à l’approche de l’hiver, alors que les Français vont passer plus de temps en intérieur, et donc plus facilement se transmettre le virus.

Un avis partagé par le gouvernement, qui doit lancer cette semaine de nouveaux spots publicitaires pour encourager les Français à respecter ces gestes. En outre, le pass sanitaire pourra probablement être prolongé après le 15 novembre, date théorique de son abandon, après le feu vert de l’Assemblée nationale la semaine dernière.