Le gouvernement encourage les jeunes à passer le Bafa avec une aide de 200 euros

Les métiers de l'animation manquent de main d'oeuvre. Face à cette constatation, le gouvernement a décidé d'encourager les jeunes à passer le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (Bafa), grâce à une aide exceptionnelle de 200 euros. Annoncée ce lundi 25 octobre, elle sera versée à 20.000 jeunes en 2022.

Attribuée sous condition de ressources, elle permettra aux bénéficiaires de financer une partie de leur formation. Sachant que les candidats au Bafa/BAFD doivent débourser entre 800 et 900 euros, avec la possibilité de réduire le coût grâce à des aides de la part des collectivités ou de la Caisse d'allocations familiales. Le brevet obtenu leur permet de travailler en centres de loisirs ou en colonies de vacances, pour encadrer les enfants.

5.245 postes non pourvus

Selon une étude menée conjointement par l'organisation professionnelle Hexopée et le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (Fonjep), 82% des entreprises du secteur témoignent de difficultés de recrutement, notamment dans l'animation (74%). Les 1.182 structures interrogées lors de cette enquête, révélée ce lundi 25 octobre, font état de 5.245 postes non pourvus à ce jour, soit 10% de leurs effectifs totaux.

«Cet été, des séjours ont été annulés faute d'encadrants !», précise Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement. Elle ajoute qu'«il y a de moins en moins de titulaires du Bafa. En 2011, ce brevet était attribué à 53.000 personnes. En 2019, ce chiffre est tombé à 43.000. Et la crise du Covid est venue compliquer les choses, en empêchant la tenue de sessions de formation». Aussi, le secteur se trouve confronté à une situation de pénurie que cette nouvelle aide gouvernementale, financée par la mobilisation du fonds de soutien aux colonies de vacances, entend pallier.

Dans un entretien accodé au quotidien La Croix, Sarah El Haïry partage en outre son intention de réunir en novembre les représentants des collectivités territoriales et les associations employeuses pour évoquer la possibilité de rendre le Bafa accessible dès 16 ans, au lieu de 17. La rémunération de ces métiers, souvent faible, ainsi que le temps partiel subi, fréquent dans le secteur, doivent également faire l'objet de discussions.