Lyon : des policiers visés par des tirs à la Duchère, le RAID mobilisé

Des policiers de la BAC ont été visés par des coups de feu ce lundi, autour de 19h, dans le quartier de La Duchère, à Lyon. Le RAID a été appelé en renfort.

«Un ou plusieurs individus (...) ont tiré délibérément sur des policiers nationaux. Fort heureusement, aucun n'a été blessé», a déclaré le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes Pascal Mailhos pendant une conférence de presse organisée ce lundi peu après 23h.

Lyon - des policiers de la bac se font tirer dessus : Le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes s'exprime en direct #OPTSD pic.twitter.com/tJT3DVoLxE — CNEWS (@CNEWS) October 25, 2021

Les policiers auraient riposté et tirer en retour sans que l'on connaisse pour l'heure les cironstances exactes de cet échange de tirs. Le Raid a été appelé sur place en renfort. Une opération aurait été menée plus tard ce lundi soir dans un immeuble du quartier.

«Un lieu de deal très fort»

«On est dans un lieu de deal très fort (...) les actions que nous menons pour pilonner les lieux de deal comme le souhaitent le ministre de l'Intérieur et le gouvernement produisent des effets et incontestablement il y a des réactions, des réactions graves qu'évidemment je condamne et qui seront précisées dans le cadre de l'enquête que le parquet vient d'engager», a également déclaré le préfet.

Une opération de police est en cours à #Lyon, dans le quartier de la Duchère. Aucun blessé n’est à déplorer. Un périmètre de sécurité est mis en place par @PoliceNat69. Ne perturbez pas l’action des forces de l’ordre. pic.twitter.com/DkbxRy8URM — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 25, 2021

«Pour le moment le secteur est bouclé depuis cet évènement et un certain nombre de recherches se font sous la conduite du procureur de la république», a ajouté Pascal Mailhos.