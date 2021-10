Vidéo : Elle enlève son voile devant Eric Zemmour pour lui montrer que personne ne lui impose

Eric Zemmour était ce lundi 25 octobre le premier invité de la nouvelle émission de Jean-Marc Morandini sur CNEWS, «Face à la rue». Il était à cette occasion à Drancy, en Seine-Saint-Denis.

Le polémiste, qui ne s'est toujours pas déclaré candidat à la présidentielle, a pu y aborder ses thèmes de prédilection, comme l'immigration ou l'Islam. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé face à une femme voilée, qui a tenté de lui exposer sa vision, son choix de recouvrir sa tête.

Alors qu'elle lui demandait de respecter «la femme que je suis, et non le voile que je porte», Eric Zemmour a rétorqué : «Enlevez-le si ce foulard n'a pas d'importance». «Enlevez votre cravate, j’enlève mon tissu», a fini par répondre son interlocutrice. Et les deux ce sont exécutés.

«Tissu ou pas tissu, c'est le respect que l'on cherche. JE choisis de le porter, JE choisis de le retirer, personne ne m'imposera quoi que ce soit, a fait savoir la femme. Le foulard ne fait pas la religion, comme votre cravate ne vous rend pas plus intelligent.»

Le voile dans le viseur

Une fois la tête nue, Eric Zemmour a alors estimé que son interlocutrice «respect[ait] la laïcité» ainsi, même si la loi française permet à chaque citoyen de porter des signes religieux dans la rue, et que le principe de laïcité «garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou convictions», comme l'explique le site du gouvernement.

A l'instar du Rassemblement national, qui veut l'interdire dans l'espace public, Eric Zemmour a toujours fait part de son opposition au voile. En septembre 2019, lors d'une «convention de la droite» organisée par des proches de l'ex-députée du Front national Marion Maréchal, il l'avait ainsi qualifié avec la djellaba d'«uniformes d'une armée d'occupation».