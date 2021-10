Courses : Lidl, Carrefour, Leclerc... Quel magasin propose le plus de promotions en France ?

Alors que la question du pouvoir d'achat préoccupe de plus en plus les Français, de nombreuses enseignes multiplient les promotions.

La grande distribution s'adapte aux attentes des Français et tente de les attirer en proposant des offres promotionnelles et ainsi en profiter pour mettre à mal la concurrence. De ce principe, Tiendeo, plate-forme spécialisée dans les catalogues promotionnels, a dressé la liste des supermarchés qui offrent le plus de rabais à leurs clients. Selon les auteurs de l'étude, la promotion est «essentielle pour attirer et fidéliser les clients».

Intermarché est ainsi l'enseigne qui propose le plus de promotions à sa clientèle, avec 11,9% des offres dans le secteur de la grande distribution. L'entreprise originaire du Nord de la France avait fortement fait parler d'elle en 2018, en baissant drastiquement le prix de ses pots de Nutella. La chaîne avait alors enfreint les règles interdisant la revente à perte, et s'était vu infliger une amende de 375.000 euros par l'Etat.

Derrière Intermarché, on retrouve Casino (10,3%), Super U (5,6%), Leclerc (5,4%), Géant Casino (5,1%), Brico Cash (4,6%) et Auchan (4,4%). Deux acteurs majeurs de la distribution ne figurent pas dans le classement. En effet, l'enseigne allemande Lidl, spécialiste des ventes à bas prix, et Carrefour, premier employeur de France ne font pas partie des magasins proposant le plus de promotions.