Grèves SNCF : tout savoir sur les perturbations du 29 octobre au 1er novembre

La grève SNCF sur le réseau de l’ouest de la France se poursuit pour le week-end du 29 octobre au 1er novembre. Des annulations sont donc encore à prévoir.

Les syndicats CGT-Cheminots, Sud-Rail et CFDT-Cheminots ont annoncé qu’ils comptaient à nouveau perturber la circulation des TGV et Ouigo de la zone Atlantique, à partir de vendredi 29 octobre à midi. Les trajets en provenance ou vers la Bretagne, les Pays de Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont concernés. Plus précisément, les axes entre Paris et Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montauban ou Tarbes vont subir des difficultés.

La direction de la SNCF a indiqué que chaque client serait individuellement contacté (par mail, par sms) afin de savoir si son train circulera ou non. S’il a la malchance de le voir annulé, un remboursement ou un échange seront proposés.

L’entreprise ne peut cependant pas encore donner d’estimation sur le nombre de trains qui pourront emmener les gens vers leurs lieux de vacances ou dans leur famille.

Le week-end dernier, un TGV Atlantique sur dix n’a pas pu rouler le vendredi et deux sur dix le samedi. La difficulté était plus importante dimanche, avec un sur trois.

Les syndicats ont menacé de faire durer ce mouvement jusqu’au mois de janvier s’ils n’obtiennent pas gain de cause concernant une hausse des rémunérations et des journées de travail plus légères.