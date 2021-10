Meurtre de Mireille Knoll : tout savoir sur le procès qui s’ouvre ce mardi

L’émoi avait été vif, face à un crime particulièrement choquant. Le procès du meurtre de Mireille Knoll s’ouvre ce mardi aux assises de Paris et doit durer jusqu’au 10 novembre. Voici ce qu’il faut savoir sur l’affaire.

La découverte du corps

Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, âgée de 85 ans et malade de Parkinson, était retrouvée morte dans son lit médicalisé, tuée de onze coups de couteau, dans son logement du 11e arrondissement de Paris. Son corps avait également été partiellement carbonisé.

Qui sont les accusés ?

Deux hommes, Yacine Mihoub, âgé de 28 ans, et Alex Carrimbacus, 21 ans, ont rapidement été identifiés comme les principaux suspects. Le premier, fils d’une voisine de Mireille Knoll et qui la connaissait depuis l’enfance, avait rencontré le second, un marginal ayant des antécédents psychiatriques, lors d’un séjour en prison. Chacun a déjà été condamné pour des violences et des vols.

La mère de Yacine Mihoub est elle aussi poursuivie, soupçonnée d’avoir nettoyé chez elle un couteau que les enquêteurs pensent être l’arme du crime.

Un meurtre antisémite

Si le mobile privilégié du meurtre semble être un vol qui a mal tourné, le parquet a cependant retenu comme circonstance aggravante l’antisémitisme. Lors d’un interrogatoire, Alex Carrimbacus aurait en effet expliqué aux enquêteurs que son complice avait visé la vieille dame parce qu’elle était juive et qu’elle devait donc avoir de l’argent chez elle.

Les investigations ont également démontré «l’ambivalence de Yacine Mihoub vis-à-vis du terrorisme islamiste qui prône notamment l’antisémitisme», ont indiqué les juges, tout en précisant qu’il n’a jamais été entendu en train de proférer des propos de cette teneur.

Les deux hommes ont été renvoyés aux assises pour «meurtre sur personne vulnérable et commis en raison de la religion de la victime. Ils sont également poursuivis pour «vol aggravé» et «dégradation par moyen dangereux pour les personnes».

Plus qu’un simple fait divers

Le meurtre de Mireille Knoll avait déclenché une vive émotion et de très nombreuses réactions, dans la sphère politique et l’opinion publique. Son âge, son histoire (elle avait fui Paris en 1942 afin d’éviter la déportation) et la maladie dont elle souffrait (elle ne pouvait se déplacer seule) ont donné un retentissement particulier à ce fait divers.

Une marche blanche avait été organisée et le débat sur l’antisémitisme «de banlieue», sur fond d’islamisation de certains quartiers, avait été relancé, un an après le meurtre de Sarah Halimi.

Emmanuel Macron avait notamment affirmé que Mireille Knoll avait été «assassinée parce qu’elle était juive». Aux Etats-Unis et en Israël, l’affaire avait également suscité l’indignation.