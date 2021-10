A Nice, le SAMU social recherche des bénévoles

Dans le cadre d'un travail de rue auprès de personnes Sans Domicile Stable, La Mut', Mutualité Française PACA SSAM, recherchent des bénévoles pour rejoindre le SAMU social de jour à Nice.

Cette activité s'applique uniquement aux week-ends et les jours fériés, de 14h à 18h. Le travail consiste à participer aux tournées (maraudes, signalements et rendez-vous), préparer la logistique, créer du lien avec les usagers et réceptionner les appels. Le bénévole n'intervient jamais seul, il est toujours en présence d'un autre bénévole et d'un salarié.

Le SAMU Social de jour à Nice, créé en 1997 et géré depuis lors par la Mut', a pour objectif principal de retisser le lien entre les personnes en situation d'extrême précarité et le réseau sanitaire, social et médico-social niçois. Le service fonctionne 7 jours sur 7, week-ends et jours fériés compris.

Le SAMU Social contribue à lutter contre le non-recours aux droits sociaux des personnes Sans Domicile Stable en allant à leur rencontre, en les informant de leurs droits, des structures existantes et en les accompagnant physiquement dans leurs démarches.

L’an dernier, l'association a rencontré 779 personnes et mené 3 603 entretiens, à Nice.

Pour devenir bénévole du SAMU Social de Nice : Contacter Christelle Giuliani [email protected]. Tel. : 04 93 82 88 43 / 06 29 47 35 18.