Voici pourquoi le prix de la bière risque d'augmenter prochainement

Après le pain et le carburant, le prix de la bière pourrait à son tour augmenter dans les prochaines semaines.

Selon nos confrères du Figaro, cette hausse s'expliquerait par la mauvaise récolte des céréales, dont le malt. En effet, son prix aurait même augmenté de «30%», d'après François Drouin, président du syndicat national des brasseurs indépendants (SNBI).

Autre cause de cette augmentation, la hausse du prix des matériaux d'emballage, estimée entre + 10% et + 24%. Actuellement, l'emballage représente entre 45% et 50% du prix des produits de la brasserie, tandis que les matières premières agricoles représentent 25% à 28%.

Afin de «compenser des pertes», l'élévation du prix est donc nécessaire. Néanmoins, les brasseurs ne souhaitent pas être les seuls tenus pour responsables de l'augmentation des tarifs. «Il faut que les grossistes et distributeurs prennent aussi sur leurs marges pour contenir au maximum le prix de vente aux consommateurs», a espéré François Drouin, au risque de voir les prix bondir de 5 à 10%.