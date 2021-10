Affaire Alec Baldwin : une photo déchirante de l'acteur au côté de la victime a été partagée

L'émotion est encore palpable, quasiment une semaine après le drame qui s'est joué sur le plateau de tournage d'un western dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Un des proches d'Halyna Hutchins, la directrice de la photographie tuée par le coup de feu tiré accidentellement par l'acteur Alec Baldwin, a publié une photo déchirante sur Facebook.

Serge Svetnoy, éclairagiste sur le plateau du film et ami de Halyna Hutchins, a en effet publié sur son compte Facebook un cliché sur lequel on peut apercevoir plusieurs membres de l'équipe de tournage, dont Halyna Hutchins, positionnée de dos et abrorant un bonnet blanc, ainsi qu'Alec Baldwin, reconnaissable à son costume de cowboy.

Facebook @Serge Svetnoy

Selon le commentaire du technicien qui accompagne la photo publiée le lendemain du drame, il s'agit de la dernière photo de la directrice de la photographie capturée sur le plateau de tournage.

«Son sang était sur mes mains»

Quelques jours suivant cette publication, Serge Svetnoy a partagé une autre photo de lui et Halyna, cette fois-ci, souriants face à l'objectif. L'homme a accompagné ce post d'un long texte où il exprime sa tristesse et sa colère. «Oui, nous étions côte à côte avec Halyna lors de ce tir mortel qui lui a coûté la vie et blessé le réalisateur Joel Souza. Je la tenais dans mes bras pendant qu'elle était mourante. Son sang était sur mes mains», a-t-il notamment témoigné sur le réseau social.

Halyna Hutchins et Joel Souza, le réalisateur du long métrage, «ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage» du film «Rust», avaient déclaré les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué, quelques heures après le drame.