L'édito de Florian Tardif : «Les candidats face au peuple»

Dans son édito de ce mercredi 27 octobre, Florian Tardif se penche sur la bataille qui se joue entre les candidats à l'élection présidentielle pour incarner la voix du peuple.

L’élection présidentielle est la rencontre d’une femme ou d’un homme et d’un peuple. Le peuple, du latin «populus» qui désigne l’ensemble des citoyens, c’est-à-dire des individus disposant du droit de vote.

Aujourd’hui, dans un contexte de défiance des citoyens vis-à-vis des institutions - défiance qui s’est récemment illustrée dans le mouvement des gilets jaunes - nombreux sont les candidats à la présidentielle à répéter qu’ils incarnent la voix du peuple.

La Constitution dispose que «la souveraineté» appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Elle pose le principe de la République comme étant «le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple». Cependant, il y a une dichotomie entre ce qui est écrit dans la Constitution et ce qui est perçu par les citoyens français. Je ne vais pas revenir sur la crise des gilets jaunes, que j’évoquais à l’instant.

Mais cette dichotomie s’explique certainement par le fait que nous sommes une démocratie représentative. Les citoyens délèguent le pouvoir à un certain nombre de représentants qui débattent des questions importantes et décident d’un certain nombre de mesures pour la vie de la société.

L’expression directe du peuple, à laquelle je faisais référence toute à l’heure : le référendum, reste quelque chose d’exceptionnel. Ainsi depuis plusieurs années, on assiste à une montée de la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions, car ces derniers se sentent mal ou ne se sentent plus représentés.

Comment font les candidats pour montrer qu’ils incarnent la voix du peuple ?

Par rapport à ce que je viens de dire précédemment, ils alimentent un discours qui peut être défini de «populiste». Ce terme vous est familier, je le sais. Et malgré, ce que nous pouvons parfois entendre ici ou là, le «populisme» n’est pas l’apanage de l’extrême droite. Marine Le Pen, tout comme Jean-Luc Mélenchon alimentent un discours populiste. Cependant, dans le premier cas, le candidat, en l’occurrence la candidate entretient un discours identitaire et rejette ce qui irait à l’encontre de la souveraineté du peuple. L’autre se manifeste à travers une version marxiste de la société avec une émancipation des travailleurs.

Sauf que le populisme est une forme de dégagisme qui n'épargne personne, y compris les leaders populistes. C’est ce qu’on observe actuellement avec la montée d’Éric Zemmour dans les sondages aux dépens de Marine Le Pen. Le candidat putatif incarne une forme de rupture. Il est le résultat d’un rejet de l’offre politique actuelle par une partie de la population. Population dont il souhaite incarner la voix.

La voix du peuple ! Vox populi ! «Vox populi», qui avait été proposé par son entourage comme nom de parti.