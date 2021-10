L'édito d'Eugénie Bastié : «Faut-il supprimer les sondages ?»

Dans son édito de ce mercredi 27 octobre, Eugénie Bastié, journaliste au Figaro, revient sur le rôle des sondages et sur les critiques dont ces instruments médiatico-politiques font souvent l'objet.

Dans un éditorial remarqué, le journal Ouest-France a annoncé qu’il ne réaliserait aucun sondage sur la présidentielle avant le jour de l’élection. Les raisons invoquées ? «Le temps passé à commenter les sondages détourne les personnalités politiques et les médias de l’essentiel». On se demande bien quel est cet essentiel dont on ne parlerait pas assez selon ces journalistes. On reproche à la fois aux sondages de se tromper, d’être peu fiables, et en même temps de formater l’opinion. Ce qui est contradictoire : si les sondages sont des prédictions autoréalisatrices, alors ils devraient s’avérer fiables au fil du temps. Or, ils se trompent souvent, ce qui montrent qu’ils n’ont pas le pouvoir qu’on leur prête sur l’opinion. D’ailleurs, pendant quatre ans les sondages ont annoncé un match Macron-Le Pen, sans que visiblement les électeurs ne veuillent s’y résoudre puisqu’Eric Zemmour s’est quand même imposé dans le débat.

En réalité, on nous ressort cet éternel débat maintenant pour une seule raison : la percée sondagière d’Eric Zemmour, donné actuellement à 17%, et, selon certaines enquêtes présent au second tour de la présidentielle. C’est cela qui inquiète une partie des médias, qui, après avoir voulu lui couper le métro, ont trouvé ce nouveau moyen pour relativiser la puissance du phénomène.

N’est-il pas vrai qu’en démocratie les sondages sont une manière de formater et d’orienter le débat, voire même de «fabriquer» du consentement à telle ou telle politique ?

C’était la grande idée du sociologue Pierre Bourdieu, repris comme une véritable antienne à gauche : « l’opinion publique n’existe pas », écrivait-il dans un article célèbre en 1972. Le sociologue y affirmait que les sondages fabriquaient l’opinion, notamment à travers les questions orientées qu’il posait, imposant ainsi des thèmes au débat public.

Cet hyper-constructivisme de gauche considère que la réalité n’existe pas, que finalement il n’y a que des constructions sociales au service des puissants. Il est évident que dans certains cas les sondages modèlent l’opinion publique. Sur la question de la fin de vie par exemple régulièrement des sondages donnent des chiffres staliniens en faveur de la mort sans souffrance, ce qui n’est guère étonnant. En politique, les sondages, on le sait, favorisent le vote utile. Cela transformerait l’électeur en stratège et truquerait donc le jeu politique.

Pour autant, d’autres sondeurs soulignent que de toute façon l’électeur ne choisit jamais son candidat uniquement sur un critère d’idéalité mais mesure aussi ses chances de gagner. En quoi cela fausse-t-il le jeu politique de miser sur le gagnant ? Bien sûr, il faut manipuler avec mesure et circonspection cet outil imparfait et bien souvent trompeur, ne pas livrer la politique aux seuls chiffres mais ceux qui veulent s’en priver le font bien souvent avec une arrière-pensée : celle de délégitimer des opinions qui leur déplaisent et qui ont fait irruption dans le débat public.