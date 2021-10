PACA : les élus RN accusent la majorité régionale de subventionner des associations «immigrationnistes»

« Assez de cette soumission dépensière ! », déclarent dans un communiqué Bryan Masson et Amaury Navarrane à la veille de l’Assemblée plénière pendant laquelle la majorité régionale en Paca s’apprête à voter des subventions pour des associations que l’opposition RN juge «immigrationnistes».

« La proximité des élus LR-LREM avec la gauche la plus extrême ne s’affiche pas que lors de parodies électorales comme la dernière élection régionale », attaquent Bryan Masson et Amaury Navarrane. Les élus RN dénoncent la nature et le montant des subventions qui vont être votées ce jeudi, par la majorité régionale du président Renaud Muselier, à Marseille.

« Renforcer l’accueil des migrants et des réfugiés », « Agir auprès des migrants » : voilà les diverses missions que propose l’association Unis Cité, qui devrait encore toucher 400.000 euros cette année, raille le RN. L’association Eurocircle spécialisée dans la formation continue des professionnels travaillant avec les primo arrivants, migrants et réfugiés, ou encore la prétendue « lutte contre les discours de haine dans la société civile et en université » touchera 20.000 euros, comme sa voisine Hors-pistes, qui rajoute à la question des migrants celle « du genre », 20.000€ également.

« protéger les nôtres avant les autres ! »

Les élus Bryan Masson et Amaury Navarrane affirment avoir « alerté » la majorité lors des commissions préparatoires. En vain. « Les élus du Rassemblement National ont donc été les seuls à s’opposer à ce gaspillage de l’argent du contribuable, soulignent-ils. Ce soutien à destination des idéologues favorables à l’immigration massive et clandestine est inacceptable. Notre ligne de conduite, de surcroît dans une période de crise sociale de forte intensité et de forte baisse répétée du pouvoir d’achat des Français, reste d’agir et de protéger les nôtres avant les autres ! ».