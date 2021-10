Paris : la Gare du Nord évacuée à cause d'un bagage abandonné, le trafic interrompu

La Gare du Nord a été évacuée dans l'après-midi, ce mercredi 27 octobre, à la suite du déclenchement d'une alerte à la bombe. Le trafic est complètement interrompu sur les lignes de transports en commun ainsi que sur les grandes lignes SNCF.

«A la demande des autorités, l’application des mesures de sécurité est en cours à la Gare du Nord et la gare est évacuée», a ainsi communiqué la SNCF sur le compte twitter du TER Hauts-de-France.

Au même moment, celui du RER D fait quant à lui état d'un «bagage oublié voie 44», et évoque une reprise du trafic aux alentours de 18h.

La SNCF a finalement officiellement communiqué vers 16h3à ce mercredi, indiquant qu'«un périmètre de sécurité a été mis en place afin que l'équipe de déminage puisse intervenir», et ce, à la «suite de la présence d'un bagage abandonné Paris Gare du Nord».

Selon plusieurs témoins, les services de déminage étaient déjà sur place dès 16h, alors que la Gare du Nord ainsi que la station Magenta sur le RER E ont été entièrement évacuées. Les passagers et autres personnes présentes sur les lieux ont été invités à sortir par l'entrée principale, et se sont retrouvés en masse devant le parvis de la Gare.





