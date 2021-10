Île-de-France : 64 % des étudiants vivent chez un parent, selon une étude

C’est une réalité pour la plupart des étudiants franciliens. Près des deux tiers d’entre eux (64 %) résident chez un parent, et ce, quitte à effectuer des trajets plus longs ou à vivre dans un logement suroccupé, selon une étude de l’Institut Paris Région (IPR) publiée ce jeudi 28 octobre.

En cause ? Le coût élevé des logements franciliens, sachant que le loyer mensuel moyen des étudiants qui ont quitté le nid familial est de 799 euros à Paris, 750 euros en petite couronne et de 623 euros en grande couronne, contre 552 euros au niveau national, selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE).

des petits espaces ou des trajets allongés

De plus, lorsqu’ils quittent le logement familial, 58 % d’entre eux vivent seuls et sont contraints de s’installer dans de petits espaces. Selon l’étude, les trois quarts de ces jeunes vivent en effet dans un logement de moins de 30 m2, qui ne comporte souvent qu’une seule pièce.

Mais ceux qui restent à la maison ne sont pas forcément plus à l’aise et sont en effet plus d’un quart (27 %) à vivre dans un logement suroccupé. C'est-à-dire dans une habitation où il manque au moins une pièce de vie, ou dans laquelle une chambre est partagée par deux enfants de plus de 7 ans de sexe différent ou par deux enfants dont l'un a au moins 19 ans. Un taux qui atteint 40 % en Seine-Saint-Denis et 37 % à Paris.

Et si le fait de vivre chez un parent leur permet d’économiser de l’argent, cela entraîne parfois des temps de trajet domicile-école plus longs, d’une durée moyenne de 53 minutes. Soit près de deux heures aller-retour. Une navette journalière qui pèse notamment sur les 43 % des étudiants franciliens qui vivent en grande couronne.

un foyer familial réconfortant

D’autres raisons moins négatives sont avancées par l’Institut Paris Région pour expliquer que les étudiants préfèrent rester chez un parent. Parmi elles, le grand nombre de facultés, d’universités et d’écoles proposées en Ile-de-France, «qui permet aux natifs de la région d’y trouver plus facilement une formation de leur choix», mais aussi le bon maillage offert par les transports de la région, qui «facilite le déplacement des étudiants».

A noter enfin que la crise sanitaire a poussé bon nombre d’étudiants à rentrer près des leurs, selon une enquête de l'OVE menée en juin 2020 sur la vie des étudiants confinés. C’est le cas de plus de la moitié des étudiants (56 %). Dans leurs deux principales motivations figurent celle ne pas vouloir rester seuls et celle d’être près de leur famille.