Un Père Noël cherche à recruter 30 lutins en Haute-Savoie

Père Noël cherche lutins désespérément. La maison du Père Noël à Saint-Blaise en Haute-Savoie manque cruellement de saisonniers. Pour cette année, ce sont trente lutins qui manquent encore à l’appel.

Ouverte dès le 23 octobre 2021, la maison du Père Noël accueille petits et grands dans une ambiance festive et hivernale. Pour pallier le manque de lutins, des bénévoles de l’association, mais aussi des étudiants engagés pour l’occasion, sont venus renforcer les rangs des lutins du Père Noël.

Une situation temporaire, qui n’est pas vouée à être durable tout au long de la saison. Le Père Noël a donc lancé un appel à la télévision via TF1. « Actuellement, nous avons besoin d’un petit coup de main et nous recherchons, dans tous les domaines, des petits lutins qu’il nous serait fort agréable d’instruire » a ainsi déclaré le Père Noël.

Le Père Noël travaille le week-end

Pour la directrice du Grand Parc d’Andilly, c’est l’obligation de travailler le week-end qui freine le recrutement. «En règle générale, pour beaucoup, le samedi et le dimanche sont des jours de repos et de loisirs. On rate les repas de famille, les sorties, les déjeuners chez les copains, etc.…» explique-t-elle. Cependant, elle rappelle que «si on veut des loisirs, il faut aussi qu’il y ait des gens qui tiennent ces loisirs.»

Chaque année, la maison du Père Noël de Saint-Blaise accueille 250.000 personnes entre octobre et janvier. Toute la journée des visites de la maison du Père Noël mais aussi du Père Fouettard sont organisées et les Mères Noël racontent des contes aux plus jeunes.