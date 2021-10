Météo : le Gard et la Lozère en vigilance orange pluie-inondation

Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance orange pluie-inondation, a-t-on appris ce vendredi 29 octobre.

Un épisode cévenol est en effet attendu entre vendredi soir et samedi après-midi, et les averses orageuses seront parfois intenses. «La durée des pluies, leurs intensités et au final les cumuls attendus, nécessitent une vigilance toute particulière», relève Météo France dans son dernier bulletin.

Selon l'institut de météorologie, «Les cumuls cévenols attendus jusqu'à samedi soir seront de 140 à 180mm généralisés, ajoute l'agence météorologique, ponctuellement 200 à 240mm».

Un épisode cévenol est un phénomène météorologique très particulier se produit le plus souvent dans la région des Cévennes, cette chaîne montagneuse faisant partie du Massif central, située entre les départements de la Lozère, du Gard et de l'Hérault. Il s'agit généralement d'épisodes orageux très violents et fortement localisés. Ils sont accompagnés le plus souvent de pluies diluviennes, entrainant bien souvent d'importantes inondations.