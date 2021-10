Tourisme : voici le meilleur hôtel de France en 2021

Le plus bel hôtel français est lyonnais. L'InterContinental Lyon - Hotel Dieu a en effet été récompensé hier par les World Travel Awards, qui distribue des prix dans le monde du voyage.

C'est la première fois que l'établissement obtient cette distinction. Ainsi, elle avait été donnée entre 2018 et 2020 à l'InterContinental Bordeaux, et au Bristol de Paris entre 2011 et 2017. Cette année, il aura devancé plusieurs autres grands hôtels français : le Four Season George V (Paris), le Mandarin Oriental (Paris), le Plaza Athénée (Paris) ou encore l'Hôtel Barrière Le Fouquet's (Paris).

La semaine aura été particulièrement dorée pour l'InterContinental Lyon, puisqu'il avait reçu quelques jours plus tôt le prix du meilleur bar du monde par le Prix Villegiature 2020-2021.

À noter que la France s'est également distinguée au niveau européen dans ces récompenses World Travel Awards. La business class d'Air France a été élue la meilleure du continent. Cannes a quant à elle été choisie comme la plus belle destination pour les festivals et les événements, et Disneyland Paris a été élu meilleur parc d'attractions. Ce dernier prix avait déjà été remporté à quatre reprises par le lieu.