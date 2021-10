Prime Macron de 1000 euros : qui sont les nouveaux salariés concernés ?

Suite à la hausse du Salaire minimum de croissance (SMIC), davantage de salariés sont désormais concernés par la «Prime Macron».

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat nommée la «Prime Macron» avait été introduite fin 2018 dans le cadre de «la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales» suite au mouvement des Gilets jaunes.

Active à partir de 2019, elle a finalement été reconduite en 2020, puis le 20 juillet dernier par la Loi de finance rectificative pour 2021 publiée au Journal officiel.

Alors que cette prime concernait exclusivement les salariés gagnant moins de trois fois le Smic sur les douze mois précédant son versement, celle-ci pourra être désormais perçue par davantage de travailleurs, grâce à l’augmentation du Smic de 2,2% au 1er octobre 2021.

Ainsi, comme l’explique le site du Service public, «les salariés qui touchent 4.768,41 euros maximum, contre 4.631,74 auparavant, sont désormais éligibles à la prime de pouvoir d’achat».

C'est l'employeur qui décide

Il faut en revanche noter que cette prime, appelée également «Pepa» est attribuée selon le bon vouloir de l’employeur, qui décide ou non de l’appliquer. La prime a pris effet depuis le 1er juin dernier et devra être versée au plus tard le 31 mars 2022.

De plus, si elle est inférieure à 1.000 euros, elle est exonérée d’impôt, de cotisations ou de contributions sociales. Toutefois en cas d’un accord d’intéressement signé, ou bien pour les travailleurs de la «seconde ligne», particulièrement impliqués durant la crise sanitaire, la limite est fixée à 2.000 euros.