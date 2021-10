Covid-19 : des traces de virus dans les eaux usées, le réseau Obépine confirme une reprise de l'épidémie

Si l'on ne peut pas encore parler d'une nouvelle vague de Covid-19, les chiffres de l'épidémie sont en hausse, alors que les cas positifs augmentent quotidiennement de 11 %. Une reprise confirmée par le réseau Obépine, qui détecte les traces de virus dans les eaux usées.

Les remontées de traces de Covid dans les eaux usées sont «sur certains territoires assez significatives», a ainsi expliqué Vincent Maréchal, professeur de virologie à la Sorbonne, dans une interview donnée à FranceInfo. Et si pour lui, «parler d'une vague est encore un peu tôt», parler d'une reprise semble «tout à fait possible».

«Un signal précoce» donc d'après ses dires, qu'il convient de prendre en compte, même s'il est «très difficile de dire ce qu'il va devenir». Pour autant, dès aujourd'hui, le virologue soulève l'«adéquation» qui existe entre la reprise du virus que l'on voit dans les eaux usées et la reprise à la hausse des taux d'incidence sur un certain nombre de territoires.

Et Vincent Maréchal est assez sûr de lui, alors que depuis plus d'un an et demi, le réseau Obépine s'est révélé être un très bon moyen de confirmer une hausse des contaminations, parfois même en avance dans les grandes villes. «On a une très bonne adéquation entre la variation des signaux que l'on voit dans les stations d'épuration et les données individuelles, par exemple le taux d'incidence qui est beaucoup surveillé», explique-t-il.

Une baisse des gestes barrières ?

L'occasion pour ce professeur de virologie de «refaire passer des messages de santé publique», alors qu'«on a un virus extrêmement contagieux», que l'«on rentre dans une période automno-hivernale, très propice à la circulation des virus respiratoires» et «que les gestes barrières sont en baisse».

«C'est assez évident. Les masques baissent, le lavage des mains est peut être moins bien respecté, on ventile moins nos locaux parce qu'il fait froid. Et puis, il y a encore un réservoir de personnes non vaccinées», constate Vincent Maréchal, qui parle d'«un contexte qui peut permettre la recirculation du virus».