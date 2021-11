Paris : fin des terrasses éphémères

A Paris, elles occupaient les places de stationnement et les trottoirs depuis le début de la crise sanitaire. Mais les terrasses dites «éphémères», désormais baptisées terrasses estivales, doivent être rangées pour l'hiver. Elles doivent être démontées ce lundi 1er novembre.

«À compter du 1er novembre, les terrasses éphémères seront fermées pendant la saison hivernale», avait prévenu la municipalité parisienne, qui avait autorisé ce «dispositif exceptionnel» pour aider les bars et restaurants, les libraires et disquaires, à relancer leur activité après des mois de fermeture.

PRès de 8.000 demandes déposées

Un coup de pouce non négligeable dont beaucoup ont profité. Au 29 octobre 2021, 7.924 demandes d'autorisation de terrasses estivales ou de contre-terrasses annuelles sur stationnement ont été déposées auprès de la Mairie de Paris. Contre 7.591 demandes au 18 octobre 2021. Soit encore plus de 300 déposées au dernier moment.

Parmi elles, plus de 80 % concernent les terrasses dites «éphémères», alors que les autres aimeraient voir leur terrasse pérennisée à l'année. Et si tous les dossiers n'ont pas encore été instruits, «ils le seront sans aucun doute d'ici au 1er avril 2022», communique-t-on à l'Hôtel de Ville, date à laquelle les terrasses estivales autorisées pourront se réinstaller pour la période.

«Tout sera instruit au printemps, avec pour priorité les extensions pérennes», a ainsi fait savoir Olivia Polski, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du commerce et de l'artisanat, au JDD, ajoutant qu'en l'absence de retour de la Mairie de Paris, tous les restaurateurs qui avaient fait une demande de pérennisation à l'année doivent démonter leur terrasse «sans tarder», avant de risquer d'être verbalisés.

Quant à ceux qui ont demandé l'autorisation d'implanter une terrasse estivale, et qui ont obtenu le feu vert de la Ville, ils doivent eux aussi démonter leur terrasse au 1er novembre, et pourront la réinstaller le 1er avril 2022, puisque «les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année», explique le nouveau Règlement des étalages et terrasses parisien (RET).

Au-delà de l'enjeu économique, la municipalité se félicite de l'évolution de l'espace public en faveur des loisirs des Parisiens. Comme l'explique Olivia Polski au JDD. L'élue y voit en effet «un moyen parmi d'autres de supprimer 70.000 places de voitures d'ici à 2026», comme c'était l'ambition de la municipalité bien avant la crise sanitaire.