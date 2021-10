«Tomahawk chop» : la célébration de Donald Trump jugée insultante par les Amérindiens

Donald Trump a salué ce samedi l'équipe de baseball d'Atlanta en reprenant le «Tomahawk Chop», un geste jugé insultant pour les Amérindiens, mais populaire chez les fans de plusieurs équipes sportives aux Etats-Unis.

L'ex-président américain a emboîté le pas à des milliers de fans de l'équipe des Braves en simulant avec l'avant-bras la frappe d'un tomahawk, avant le match contre les Houston Astros, en finale de la Ligue majeure de baseball (MLB) au meilleur des sept matchs.

Donald Trump était dans une loge avec sa femme Melania à ses côtés, qui a , elle aussi, repris ce geste. Ils étaient accompagnés par l'ancien star du football américain Herschel Walker, en lice pour le poste de sénateur de Géorgie, une candidature soutenue par l'ex-président américain.

Former President Donald Trump doing the tomahawk chop at the #WorldSeries pic.twitter.com/vRYdOyeLDX

— The Hobby 24/7 (@TheHobby247) October 31, 2021