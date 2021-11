Etats-Unis : la porte-parole de la Maison blanche positive au Covid-19

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé, le 31 octobre, avoir été testée positive au Covid-19, quelques jours après avoir annulé sa participation au déplacement européen du président américain Joe Biden car des membres de sa famille avaient contracté le virus.

Jen Psaki a assuré dans un communiqué qu'après avoir été déclarée négative à plusieurs reprises durant la semaine, un test s'est révélé positif.

«Bien que je n'ai pas eu de contact proche en personne avec le président ou des hauts responsables de la Maison Blanche depuis mercredi, et que j'ai été testée négative pendant quatre jours après ce dernier contact, je dévoile le test positif d'aujourd'hui par souci de transparence», explique-t-elle.

Sharing full statement and grateful I am vaccinated and for the amazing Biden team pic.twitter.com/QDokXo47dK — Jen Psaki (@PressSec) October 31, 2021

«Quand j'ai vu le président pour la dernière fois, mardi, nous étions assis à l'extérieur à plus d'un mètre de distance et nous portions des masques», a ajouté la porte-parole. Cette dernière affirme n'avoir, grâce au vaccin, que de légers symptômes et précise qu'elle travaille depuis chez elle.

Elle a précisé qu'elle se mettrait en quarantaine pendant dix jours avant de subir un nouveau test et de revenir éventuellement à la Maison Blanche.

Joe Biden, 78 ans, était à Rome dimanche pour le sommet du G20 et à Glasgow à partir de ce lundi 1er novembre pour le sommet sur le climat de la COP26. Il avait reçu une injection de rappel du vaccin anti-Covid en septembre.