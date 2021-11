Un lien entre le Covid long des enfants et des atteintes au cerveau, selon des médecins marseillais

Des médecins de l’hôpital de la Timone, à Marseille, ont publié une étude où ils expliquent avoir remarqué que les enfants et adolescents ayant contracté un Covid long lors de la première vague présentent des problèmes dans certaines zones de leur cerveau.

Dans leur article, ils expliquent avoir suivi 201 jeunes patients, dont 17% étaient toujours victimes d’un ou plusieurs symptômes de la maladie (maux de tête, grosse fatigue, perte de concentration…). Si aucun d’entre eux ne présentaient de problème concernant des lésions physiques sur leurs organes, des analyses poussées via un TEP-scanner ont fait ressortir un «hypométabolisme présent dans des régions particulières, le bulbe olfactif, le tronc cérébral, tout ce qui est région du cervelet», décrit le docteur Aurélie Morand, à franceinfo.

«C'est tout un circuit qui est impliqué dans la douleur, la mémoire, l'olfaction», décrit-elle. La scientifique poursuit en expliquant qu’il se pourrait que le moins bon fonctionnement de ces zones puisse expliquer les symptômes qui perdurent.

D'autres études pour trouver comment faire disparaitre les symptômes

D’autres études doivent désormais venir compléter cette découverte, en se penchant notamment sur les adolescents, plus souvent touchés par un Covid long (et particulièrement les filles souffrant d’allergies). D’ici-là, un début d’explication peut être apporté aux malades et à leur famille, afin de comprendre pourquoi leur vie quotidienne est gravement bousculée par leurs symptômes.

Selon l'article médecin, pédiatres, kinésithérapeute, mais aussi neuropédiatres et psychologues doivent se coordonner dans le suivi des jeunes malades afin de favoriser la disparition des symptômes et le retour à une vie «normale».