Vaccin : les plus de 65 ans sont-ils convoqués pour une troisième dose ?

Alors qu'une troisième dose de vaccin est recommandée pour les personnes de plus de 65 ans et ayant obtenu leur dernière injection il y a plus de six mois, nombreux sont ceux à se demander s’ils recevront une convocation des autorités sanitaires pour le faire.

Au total, quelques 6,8 millions de personnes peuvent prétendre à cette troisième dose. La semaine dernière, environ 2,5 millions l’avaient reçues.

Si cette nouvelle injection est fortement recommandée, les autorités n’envoient cependant pas de convocation aux personnes ciblées pour qu’elles y accèdent. Hormis pour les résidents des Ehpad, la démarche est à effectuer par leur propre moyen. Pour cela, il leur faut prendre rendez-vous eux-mêmes, que ce soit chez leur médecin traitant, dans un cabinet d’infirmiers, dans une pharmacie ou dans l’un des centres de vaccination toujours en place.

Les sites internet comme Doctolib ou Keldoc offrent cette possibilité, de même que sante.fr, qui est lié au ministère de la Santé.

Un rappel aussi pour les vaccinés au Janssen

Ce rappel du vaccin concerne pour le moment les personnes de plus de 65 ans vivant à domicile, les personnes à risque, celles présentant des comorbidités et atteintes de maladies graves, ainsi que les résidents d’Ehpad et le personnel soignant. Les patients vaccinés avec la dose unique Janssen sont aussi appelés à se faire injecter un rappel à ARNm (Pfizer ou Moderna), à partir de quatre semaines après leur piqûre initiale.

Si la question d’une extension du pass sanitaire à cette troisième dose est abordée, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué attendre les recommandations des scientifiques avant de trancher. Il a notamment sollicité la Haute autorité de santé (HAS), le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale et le conseil scientifique pour avoir leur avis. L’Académie de médecine s’est déjà prononcée contre.