Chasse : que disent concrètement les chiffres des accidents ?

Un automobiliste touché par une balle dans sa voiture, un promeneur atteint lors d’une balade, un chasseur tué par un de ses collègues… Les faits divers sur les accidents de chasse sont à chaque fois très médiatisés. Les opposants de la pratique les reprennent dans le débat public, pour la dénoncer. Mais que disent concrètement les chiffres ?

L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale de la chasse ont ainsi dévoilé lundi 1er novembre les statistiques des accidents de chasse, depuis l’année 2000. Il en ressort que 3.325 ont été recensés en France depuis cette date, dont 421 ont conduit à la mort d’une personne.

En moyenne, 158 accidents se produiraient donc chaque année, pour 20 mortels. Un chiffre évidemment trop important, mais relativement faible s’il est comparé à d’autres statistiques.

En 2020, par exemple, 39 personnes sont décédées dans des avalanches en France. Cet été, 250 personnes sont mortes noyées, avec un nombre d’accidents de baignade allant de 1.100 à plus de 1.500, selon les sources. De quoi remettre en perspective la mortalité liée aux accidents de chasse, bien que chacun d’entre eux reste un drame.

Les chasseurs, victimes à 90% des accidents

La perception des accidents et décès lors de chasses est ainsi amplifié par la forte résonnance médiatique de ces actes. Des reprises massives dans la presse qui provoquent une émotion encore plus grande lorsqu’il s’agit de faits dont la victime est extérieure aux groupes de chasseurs (promeneurs, vététistes…).

Une situation qui survient cependant rarement, puisque neuf fois sur dix, la victime est un chasseur. Dans 30% des cas, il s’agit même d’un «auto-accident», lorsque le possesseur du fusil se tire dessus, pour une mauvaise manipulation ou une chute avec l’arme chargée.

«Le risque zéro n’existe pas»

Les 10% d’accidents restants sont néanmoins un véritable sujet de préoccupation, puisqu’ils concernent des personnes dont on peut considérer qu’elles «n’y sont pour rien» (dans les cas des avalanches, il est possible de pointer le fait que les victimes se sont le plus souvent aventurées sur une zone de montagne interdite). En présentant ses excuses à l’automobiliste et aux promeneurs blessés la semaine dernière, Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, a reconnu que «le risque zéro n’existe pas» lors d’une chasse.

Des propos qui ont pu rebuter les anti-chasse, qui se servent des accidents pour remettre en question la pratique et dénoncer ses risques. Yannick Jadot a notamment proposé d’interdire la chasse les week-ends et lors des vacances, pour permettre aux gens de se promener en forêt tranquillement. Les chasseurs expliquent de leur côté respecter des règles de sécurité, les obligeant à ne pas tirer à hauteur d’hommes, à travers des haies, des buissons, vers une habitation ou une route.