Malgré les pertes enregistrées en 2021, la SNCF ne demandera pas l'aide de l'Etat

Oui, les comptes de la SNCF sont dans le rouge. Non, le groupe n'a pas l'intention de demander l'aide de l'Etat. Le PDG, Jean-Pierre Farandou, estime que l'entreprise «est en situation de rebond» et peut non seulement se passer de ça mais aussi éviter de nouvelles cessions.

Pourtant la SNCF a perdu 3 milliards d'euros en 2020 et encore 780 millions au premier semestre 2021.

L'an dernier, le groupe public avait bénéficié d'une recapitalisation de 4 milliards d'euros de la part de l'Etat mais cette fois-ci, Jean-Pierre Farandou estime que ça ne sera pas nécessaire.

«On va emprunter l'équivalent de notre déficit pour faire face aux dépenses courantes», explique-t-il auprès du Figaro.

Geodis parmi les «gagnants de la crise»

La cession d'Ermewa, un «loueur de wagons de fret», qui sera finalisée le 22 octobre, doit par ailleurs permettre un désendettement net d'environ 3,2 milliards d'euros. Une opération dont le PDG se félicite, sachant qu'Ermewa n'était de toute façon «pas un actif stratégique». «Aujourd'hui, nous n'envisageons pas d'autres cessions», précise Jean-Pierre Farandou.

Le groupe parvient aussi à se relever grâce à Geodis. Le logisticien «fait partie des gagnants de la crise» sanitaire, assure le dirigeant. «Quand le poumon du TGV est un peu enrhumé, le poumon de la logistique fonctionne bien et ça fait respirer le groupe». Aussi, la SNCF se dit en mesure de confirmer l'objectif convenu avec l'Etat lors de la réforme ferroviaire de 2018, à savoir l'équilibre financier en 2022.

«Pour y arriver, nous travaillons à développer le chiffre d'affaires. On ne sera pas très loin de revenir en 2022 au niveau d'avant le Covid», affirme Jean-Pierre Farandou. La SNCF veille à réduire ses charges avec des «plans d'économie», elle repousse «certains investissements dans le matériel roulant ou l'informatique» et diminue le nombre de ses employés de «1,5% à 2% en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite».

L'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire reste un «choc» mais le PDG estime que, pour son entreprise, l'adversaire principale est en réalité «la route». Voilà pourquoi il s'est fixé l'objectif de doubler la part du rail sur dix ans. Jean-Pierre Farandou est convaincu que la SNCF transportera ainsi «plus de passagers», même si elle perd des parts de marché.