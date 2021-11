Paris : arrivé cet été au PSG, Lionel Messi décrit une «circulation insupportable» dans la capitale

Interrogé sur son arrivée à Paris depuis son transfert au Paris Saint-Germain (PSG) en août dernier par le quotidien catalan Sport, le footballeur international argentin Lionel Messi a décrit un quotidien compliqué, entre l'installation provisoire à l'hôtel en plein cœur de la capitale et la difficulté de s'y déplacer.

Une arrivée bouleversante pour le sextuple Ballon d'or, qui n'avait jamais quitté le FC Barcelone en vingt ans et qui s'est retrouvé parachuté dans une ville qu'il ne connaissait pas.

«Les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain», s'est-il ainsi exprimé dans une interview exclusive donnée au quotidien catalan Sport.

Lionel Messi a également évoqué ses premières semaines parisiennes, pendant lesquelles sa femme Antonella et leurs trois fils s'installent au Royal Monceau - Raffles Paris, un hôtel de luxe situé avenue Hoche (8e), près des Champs-Elysées, en attendant de trouver une nouvelle maison. «On a passé un mois et demi à l'hôtel et ce n'est pas simple pour les enfants, qui avaient déjà commencé l'école en Espagne», a-t-il expliqué.

JUSQU'À UNE HEURE de trajet POUR ALLER À L'ÉCOLE

Mais l'Argentin s'est surtout plaint de la «circulation infernale et insupportable», qui l'obligeait à partir près d'une heure en avance pour se rendre à l'école ou à l'entraînement. «C'était difficile», a-t-il confié, expliquant que ces enfants avaient fini «pas ne plus supporter l'hôtel».

S'il n'y a pas plus de 20 km entre l'hôtel et le Camp des Loges, où toute l'équipe du PSG s'entraîne, il est vrai qu'il faut compter entre 45 minutes et 1h30 pour relier les deux points, selon l'heure. Aujourd'hui installé à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine (92), Lionel Messi a définitivement quitté la capitale pour cette ville cossue de l'ouest parisien. Grâce à l'A14, autoroute payante entre La Défense (92) et Orgeval (78), nul doute que l'attaquant a gagné en temps de trajet.