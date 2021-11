Bronchiolite : 12 régions françaises sur 13 désormais en phase épidémique

La bronchiolite continue de gagner du terrain en France. La maladie circule désormais activement dans presque toute la métropole, avec 12 régions en phase épidémique sur 13. Seule la Corse reste actuellement en phase pré-épidémique.

Selon Santé publique France, les indicateurs de surveillance concernant cette maladie respiratoire qui touche les bébés poursuivent leur «forte augmentation», notamment «chez les enfants de moins de 2 ans». Lors de la semaine du 25 octobre, parmi les 4.189 malades de cette tranche d'âge reçus aux urgences pour une bronchiolite, 90% (3.777) avaient moins d'un an et 33% (1.395) ont été hospitalisés. La majorité de ces hospitalisations (92%) concernait des enfants âgés de moins d'un an.

[#Bronchiolite] Bulletin épidémiologique du 3 novembre



Poursuite de l’augmentation forte des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans



Pour consulter le bulletin https://t.co/TY0siH4dxa pic.twitter.com/litvVO4GIw — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) November 3, 2021

Parmi les régions françaises, la Bretagne est la dernière en date à avoir franchi le seuil épidémique concernant la bronchiolite. Courante et très contagieuse, cette maladie provoque une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Elle peut dans certains cas nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation, mais la plupart du temps la bronchiolite reste bénigne avec les soins adéquats.

L'épidémie est particulièrement forte cet hiver car les confinements et gestes barrières instaurés pour lutter contre le Covid-19 ont contribué à bloquer tous les virus, y compris celui qui est responsable de la bronchiolite. Moins infectés qu'à l'accoutumée, les enfants sont également moins immunisés et donc plus vulnérables.

Le même phénomène pourrait d'ailleurs être observé concernant d'autres virus hivernaux, tels que ceux de la grippe ou de la gastro-entérite. Pour tenter de limiter leur circulation, le gouvernement a lancé la campagne annuelle de vaccination contre la grippe il y a dix jours et continue d'encourager les Français à poursuivre les gestes barrières.