Corse : 10 migrants syriens ont accosté à Porto-Vecchio

Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre, dix réfugiés syriens et un skipper allemand ont débarqué dans le port de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).

Leur embarcation, partie de Turquie, serait tombée en panne dans la Méditerranée. Elle a alors été escortée par un bateau des douanes jusqu'à l'île de Beauté.

Une fois arrivés le groupe constitué de six femmes, deux hommes et deux enfants, a été pris en charge par les secours et les services de la municipalité de Porto-Vecchio. Ils ont ensuite passé le reste de la nuit dans une résidence de vacances.

Jean-Christophe Angelini, le maire de la commune, a remercié sur Twitter les différents intervenants, saluant un «geste d’humanité, indispensable et naturel».

Portivechju a accueilli cette nuit une famille de migrants syrienne, perdue en mer. Ce geste d’humanité, indispensable et naturel, a permis de soigner, nourrir et loger ces personnes. Merci aux services concernés pour leur réactivité et leur entier respect de la dignité humaine. pic.twitter.com/6HHZKJJzMn — Jean-Christophe Angelini (@JC_Angelini) November 3, 2021

Une enquête doit à présent être ouverte pour «déterminer les circonstances de cette arrivée», informe France Bleu.

C'est la deuxième fois que des migrants accostent en Corse. En 2010, 123 réfugiés kurdes avaient été retrouvés abandonnés sur une plage de Bonifacio.