Voici pourquoi Thomas Pesquet ne retournera plus à bord de l'ISS

Engagé dans la mission Alpha de l'Agence spatiale européenne (ESA), Thomas Pesquet s'est envolé pour la Station spatiale internationale (ISS) le 24 avril dernier. Près de six mois plus tard, l'astronaute prépare son retour sur Terre. Un départ au goût d'adieu puisque le Français ne retournera plus jamais à bord de l'ISS.

Commes les autres, il doit en effet se plier au règlement de l'ESA, stipulant que ses astronautes n'ont droit qu'à deux vols vers la Station spatiale internationale. Pour Thomas Pesquet, le compte est bon puisqu'il avait déjà rejoint l'ISS lors d'une première mission baptisée Proxima, de novembre 2016 à mai 2017.

Pas de publications aujourd’hui : c'est probablement mon dernier dimanche à bord de l’ISS, je prends un jour pour moi, le 1er en 386 jours en orbite… Vous aussi sur prenez du temps pour vous ! ☺ #MissionAlpha pic.twitter.com/jiqaovbc07 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 31, 2021

Le Français a donc tout intérêt a profité de ses derniers instants à bord de la Station spatiale. Pour lui, ce deuxième séjour a en quelque sorte été celui de toutes les réussites. Il a, pour commencer, été le premier astronaute européen à s'envoler à bord d'une fusée SpaceX, puis s'est vu attribuer plusieurs tâches cruciales lors de sorties dans l'espace. La mission Alpha lui a en outre permis de devenir le Français ayant passé le plus de temps dans l'espace mais aussi le premier à occuper le poste de commandant de l'ISS.

Thomas Pesquet a endossé cette fonction le 4 octobre dernier et doit la garder jusqu'à son retour sur Terre. A ce poste, il est le responsable de tous les membres de l'équipage de la Station spatiale internationale. Le commandant est celui qui entre quotidiennement en liaison avec le sol et doit veiller à la bonne exécution des taches assignées aux astronautes (expériences scientifiques, opérations de maintenance...). En cas d'urgence, c'est lui qui a toute autorité pour prendre les décisions.

La date précise du retour sur Terre du Français n'est pas connue mais l'échéance est imminente. Elle dépend notamment de l'arrivée des membres de la mission Crew-3, qui doivent remplacer l'équipage actuel à bord de l'ISS. Leur vol, initialement prévu dimanche 31 octobre, a été repoussé une première fois à cause de la météo, puis une deuxième en raison d'un «problème de santé mineur» chez l'un des astronautes. Le lancement est désormais prévu samedi 6 novembre, depuis Cap Canaveral, en Floride.

Lundi 1er novembre, la NASA a indiqué qu'elle continuait «à évaluer les dates» possibles pour organiser le départ du Crew-2, celui de Thomas Pesquet, sans exclure une «passation indirecte» plutôt que directe entre les deux équipages. Quoi qu'il en soit, l'astronaute français devra faire ses adieux à sa maison des étoiles, qu'il ne reverra plus.