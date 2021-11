Delphine Jubillar : ses amies organisent une nouvelle battue

Près d’un an après sa disparition, Delphine Jubillar demeure introuvable. Ses amies organisent ce jeudi 4 novembre une nouvelle battue, dans l’espoir de faire avancer l’enquête.

Ces nouvelles recherches sont organisées de 9h30 à 13h à Cagnac-les-Mines, commune du Tarn où résidait la mère de famille.

«Delph, on ne t'oublie pas»

Pour cette nouvelle battue, les amies de Delphine Jubillar en appellent à l’aide du plus grand nombre. «Delph, on ne t’oublie pas. Avis à la population. Nous organisons des recherches ce jeudi 4 novembre de 9h30 à 13h. Nous avons besoin de vous, aidez-nous à retrouver Delphine. Venez nombreux s’il vous plaît», a écrit sur Facebook Emy, proche de la mère de famille disparue, relate Le Progrès. A noter toutefois, que le post Facebook n’était plus visible ce jeudi matin.

L’infirmière de 33 ans est portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. De nombreuses fouilles et battues ont été organisées depuis, sans succès. Selon les déclarations de son époux, dont elle était séparée, Delphine avait quitté le domicile vers 23h pour promener les chiens mais n’était plus reparue depuis. Il affirme avoir constaté sa disparition vers 4h du matin, lorsque l’un de leurs enfants, s’est réveillé.

Soupçonné d’avoir tué sa femme, Cédric Jubillar a été mis en examen pour «meurtre aggravé» le 18 juin dernier. Placé en détention provisoire, il clame toujours son innocence et multiplie les demandes de remise en liberté.